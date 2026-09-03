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US Open 2026 hoy en directo hoy: Sigue los partidos de Fritz y Bucsa en vivo

Sigue en directo la jornada de hoy miércoles 2 de septiembre en el US Open 2026

Felix Auger-Aliassime, durante el US Open

Felix Auger-Aliassime, durante el US Open / US OPEN

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ÚItima hora y resultados en vivo de la quinta jornada del US Open 2026 con los partidos de segunda ronda de Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz y Cristina Bucsa.

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