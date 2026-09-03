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US OPEN
US Open 2026 hoy en directo hoy: Sigue los partidos de Fritz y Bucsa en vivo
Sigue en directo la jornada de hoy miércoles 2 de septiembre en el US Open 2026
ÚItima hora y resultados en vivo de la quinta jornada del US Open 2026 con los partidos de segunda ronda de Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz y Cristina Bucsa.
Primer set para Auger-Aliassime
El canadiense, tercer cabeza de serie, se lleva en el tie-break la primera manga contra Karen Khachanov (7-6). Mucho partido todavía por delante.
Swiatek, sin problemas
Iga Swiatek está disputando ahora mismo su partido de segunda ronda del US Open. La polaca domina con facilidad a Podoroska (6-3, 3-1)
¡Muy buenas tardes a todos! Otra jornada más del US Open y tan solo una española luchará por avanzar de ronda. Cristina Bucsa se verá las caras con Himeno Sakatsume para seguir adelante en el torneo estadounidense. En el cuadro masculino, Taylor Fritz y Felix Auger-Aliassime buscan el pase a tercera ronda.
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