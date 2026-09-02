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TENIS
US Open 2026 hoy en directo hoy: Sigue los partidos de Badosa y Jódar en vivo
Sigue en directo la jornada de hoy miércoles 2 de septiembre en el US Open 2026
DANI MÉRIDA PIERDE EL PRIMER SET
Primeras malas noticias de la tarde. Dani Mérida ha cedido enb el primer set de su encuentro ante Andrey Rublev, 6-7 (7).
No obstante, el español ha empezado el segundo dominando por 2-0.
A punto de retomarse el partido de Badosa
Acaba de terminar el partido anterior al final de encuentro de Paula Badosa, entre Taylor Townsend y Taylah preston, que se ha llevado la primera por dos sets: 6-1, 6-1.
Paula Badosa debe cerrar el partido ante la australiana Daria Kasatkina tras llevarse el primer set. Resultado actual: 1-6, 4-5 (40-40).
MARCADORES
ATP
Finalizados:
Vallejo D. – Monfils G.: 6-2, 1-6, 2-6, 0-6
Zverev A. – Sonego L.: 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5, 6-4
En juego:
Medvedev D. – Gorzny S.: 6-1, 1-0
Merida Aguilar D. – Rublev A.: 4-3, 0-0
Munar J. – Rinderknech A.: 3-1, 0-0
WTA
Finalizados:
Rus A. – Jeanjean L.: 6-7 (8), 2-6
Sonmez Z. – Gauff C.: 3-6, 4-6
Stoiana M. – Eala A.: 1-6, 2-6
En juego:
Pliskova Ka. – Shnaider D.: 1-6, 0-0
Sawangkaew M. – Fernández Leylah: 2-5, 0-0
Paolini J. – Stefanini L.: 3-4, 0-0
Parry D. – Cirstea S.: 2-4, 0-0
NUEVA JORNADA EN EL US OPEN
Empieza una nueva jornada en el US open con mucho protagonismo para los españoles. Jaume Munar y Dani Mérida ya están disputando sus respectivos partidos de segunda ronda, con ventaja momentánea para ambos. Más tarde, Paula Badosa intentará cerrar su primera victoria con dos puntos pendientes de jugarse.
A las 19h, debe jugar Rafa Jódar ante el chino Yunchaokete Bu.
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