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US OPEN
US Open 2026 hoy en directo hoy: Sigue los partidos de Badosa y Jódar en vivo
Sigue en directo la jornada de hoy martes 1 de septiembre en el US Open 2026
ÚItima hora y resultados en vivo de la tercera jornada del US Open 2026 con los partidos de primera ronda de Paula Badosa y Rafa Jódar.
NO CESA LA LLUVIA
Sigue cayendo agua en NY por lo que la jornada en las pistas exteriores se presenta muy complicada.
SOlo e juega en la central y en la segunda, donde Madison Keys acaba de cerrar su partido ante Korneeva.
COBOLLI CONTRA LAS CUERDAS
Cae el segundo set también para Comesaña, lo que complica mucho más el partido a Cobolli.
Mientrastanto, en la Artur Ashe domina Keys que se lleva el primer set.
Sigue lloviendo en NY y no se esperan partidos en el exterior como mínimo a las 19:30 horas en España.
CAMBIO DE RIVAL PARA JÓDAR
Más allá de la lluvia, la noticia está en el rival de Rafa Jódar. El madrileño se tenía que medir al australiano Kokkinakis, que hace apenas unos minutos ha informado de su baja en el torneo, dando acceso al 'Lucky Loser' Bu.
Así pues, cambio de planes para Jódar que ahora mismo no se presume que su partido empiece antes de las 22h.
SORPRESA CON COBOLLI
Solo los partidos en las dos principales pistas se están pudiendo jugar gracias al techo y en ellas tenemos ya la primera sorpresa de la jornada.
Flavio Cobolli, finalista en Roland Garros y cabeza de serie número 5 en el torneo, ha cedido el primer set ante el argentino Comesaña.
En la central, la Artur Ashe, Madison Keys está solventando el primer set sin problemas ante la rusa Korneeva.
PROBLEMAS CON LA LLUVIA
Muy buenas tardes. Nueva jornada en el US Open, la última de la primera ronda del torneo en la que tienen que debutar dos de los grandes nombres del tenis español; Paula Badosa y Rafa Jódar.
La previsión era que ambos lo hiceran en la misma pista 17 en el segundo y tercer turno respectivamente, pero la lluvia de momento no permite actividad en las pistas sin techo, lo que va a retrasar y bastante el inicio de sus partidos.
Según las últimas informaciones, no se jugará mínimo hasta las 12:30 AM (18:30h en España), aunque bien se puede ir a más tarde porque llueve con ganas en Nueva York.
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