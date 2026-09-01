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US Open 2026 hoy en directo hoy: Sigue los partidos de Badosa y Jódar en vivo

Sigue en directo la jornada de hoy martes 1 de septiembre en el US Open 2026

Rafa Jódar, preparado para su estreno en el US Open 2026

Rafa Jódar, preparado para su estreno en el US Open 2026 / Europa Press

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Albert Briva

ÚItima hora y resultados en vivo de la tercera jornada del US Open 2026 con los partidos de primera ronda de Paula Badosa y Rafa Jódar.

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