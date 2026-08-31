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US Open 2026 en directo: Sigue la jornada de hoy con el debut de Carlos Alcaraz

Sigue la jornada del US Open con todos los resultados en vivo

Alcaraz durante el torneo de dobles mixto en el US Open

Alcaraz durante el torneo de dobles mixto en el US Open / US OPEN

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Manel Ibañez

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