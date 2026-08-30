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US Open 2026 en directo: Sigue la jornada de hoy con Djokovic, Pegula y los españoles
Sigue la primera jornada del US Open con todos los resultados en vivo
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Última hora y resultados en vivo de la joranda de hoy del US Open 2026.
VICTORIA PARA MÉRIDA
Gran debur de Dani Mérida en este US Open. El español es el primero en pasar de ronda tras superar a Fucsovics en tres sets (6-4, 6-4 y 6-2).
Apenas hora y 46 minutos para poner en pie en segunda ronda, donde espera a Cilic o Rublev.
MARCADORES
Estos son los marcadores en vivo ahora mismo:
ATP
- Majchrzak K. – Medjedovic H.: 6-3, 5-3
- Shimabukuro S. – Rinderknech A.: 7-6, 1-0
- Wu Y. – Walton A.: 7-6, 1-1
- Lehecka J. – Carreño P.: 6-1, 4-3
- Merida Aguilar D. – Fucsovics M.: 6-4, 3-3
- Prizmic D. – Shevchenko A.: 2-6, 5-1
WTA
- Gibson T. – Vekic D.: 2-6, 1-1
- Paolini J. – Erjavec V.: 6-3, 2-5
- Rakhimova K. – Krejcikova B.: 6-6 (tie-break)
- Zarazua R. – Latsenko P.: 6-4, 0-0
ARRANCA EL US OPEN
Muy buenas tardes. Bienvenidos a este US Open 2026 que ha empezado hace apenas una hora con la disputa de los primeros partidos.
Jornada con nombres interesantes, algunos de ellos ya en juego, como el de Dani Mérida, que ha empezado fuerte.
Repasamos enseguida todo lo que ya sucede y todo lo que vendrá en Nueva York este domingo.
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