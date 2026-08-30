US Open 2026 en directo: Sigue la jornada de hoy con Djokovic, Pegula y los españoles

ARRANCA EL US OPEN

Muy buenas tardes. Bienvenidos a este US Open 2026 que ha empezado hace apenas una hora con la disputa de los primeros partidos.

Jornada con nombres interesantes, algunos de ellos ya en juego, como el de Dani Mérida, que ha empezado fuerte.

Repasamos enseguida todo lo que ya sucede y todo lo que vendrá en Nueva York este domingo.