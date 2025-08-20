US Open 2025: jugadores, favoritos y ausencias

La gira norteamericana sigue en marcha y ya falta poco para el último grande del año, el US Open. El Abierto de Estados Unidos, que dará el pistoletazo de salida el domingo, 24 de agosto y finalizará el domingo, 7 de septiembre, acogerá a los mejores jugadores del tenis que buscarán sumar uno de los grandes a su vitrina.

Aunque el cuadro de los participantes masculinos y femeninos del US Open 2025 se revelará el jueves 21 de agosto, muchos jugadores ya han oficializado su participación en este torneo. Después de múltiples ausencias tanto en el Citi Open como en el Masters 1000 de Toronto, esto no sucederá en el US Open.

Los claros favoritos del torneo son los defensores del título de 2024, ambos número uno del mundo en sus respectivas categorías: Aryna Sabalenka y Jannik Sinner. La bielorrusa y el transalpino serán quienes lucharan por mantener la corona de campeones.

Por lo que respecta al cuadro masculino no se quedan atrás otros nombres destacados, como el del tenista español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, quien buscará cobrarse la derrota en la final de Wimbledon ante Sinner. Es el escenario perfecto para el del Palmar, quien ganó el US Open en 2022 tras enfrentarse en la final contra Casper Ruud. Torneo en el consiguió alzar su primer Grand Slam a la vez que convertirse en el número 1 del mundo.

Aunque el serbio Novak Djokovic, tampoco se queda atrás, el tenista tiene ni más ni menos que cuatro US Open en su palmarés de Grand Slam, y está claro que Djokovic irá a por todas para sumar otro más a su colección. 'Nole', quien ha causado baja tanto en Washington, como en Toronto y ahora en Cincinnati, parece ser que quiere guardar todas sus balas para el US Open.

Kack Draper, Casper Ruud, Taylor Fritz, Holger Rune, Alexander Zverev, Tommy Paul, Daniil Medvedev, Frances Tiafoe, Ben Shelton, Reilly Opelka o Andrea Vavassori, son algunos de los muchos nombres destacados que están confirmados para ofrecer un gran espectáculo tenístico.

Competencia en el cuadro femenino

Por lo que respecta al cuadro femenino, siguen a Sabalenka la tenista Coco Gauff, quien se proclamó ganadora del US Open 2023 y vigente campeona del Abierto de Francia, y Iga Swiatek ganadora de la última edición de Wimbledon.

También destacan nombres como: Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jasmine Paolini, Paula Badosa, Emma Navarro, Karolina Muchova, Elena Rybakina, Elina Svitolina, entre otras.

Aunque todos quieran jugar en este torneo, son algunos los que ya han anunciado que no van a poder estar presentes. Hubert Hurkacz, número 36 del mundo, no podrá recuperarse a tiempo de su lesión para estar en el US Open 2025. Este será el segundo Grand Slam consecutivo al que tiene que renunciar el tenista polaco, que debido a estos problemas físicos no puede participar. En su lugar jugará Elmer Moller. Otra baja para el cuadro masculino es la de Grigor Dimitrov, quien ha confirmado ya, que ve imposible recuperarse a tiempo y de forma plena de la rotura de pectoral sufrida en Wimbledon.

La tenista china Qinwen Zheng, pasó por quirófano hace poco y, aunque no confirmó las fechas de su recuperación, ya se hizo oficial su baja del US Open 2025. En su lugar, entra directamente al cuadro principal, Leolia Jeanjean.

Además, nueve jugadores en total utilizan clasificaciones especiales o protegidas para formar parte del cuadro principal, incluidas la número 14 Petra Kvitova, el número 21 Nick Kyrgios y la número 37 Sorana Cirstea.