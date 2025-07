El último baile de Eugenie Bouchard: "Estoy preparada para dejarlo ir"

A principios de este mes, la tenista canadiense, Eugenie Bouchard, anunciaba a través de sus redes sociales que se retiraba. La que fue la exnúmero cinco del mundo, pone fin a su carrera deportiva tras perder 6-2, 3-6 y 6-4 ante la suiza Belinda Bencic, en la segunda ronda del Abierto de Canadá en Montreal.

En el comunicado de su retirada, la tenista ya avanzó que su última participación como jugadora, sería en Toronto, en la pista central del WTA 1000 de Montreal, en su tierra natal. Bouchard empezó con muy buen pie el torneo, y en el partido de primera ronda la canadiense venció a Emiliana Arango.

El nivel que ha demostrado ha hecho que muchos reclamaran su vuelta a la competición, algo que ella ha aclarado tras caer en segunda ronda. "Todo el mundo me sigue preguntando esto, incluso mi hermana me dijo que inició una petición buscando las firmas de los aficionados y que todos firmaron a favor, así que no me va a quedar otra que dar marcha atrás con mi jubilación (bromeó). No, la verdad es que hay mucho trabajo detrás en el mundo del tenis. Ha sido genial rendir así de bien, pero esta es una vida muy dura, de mucho trabajo y sacrificios. He dado tanto al tenis y me ha dado tanto, pero ya estoy lista para dejarlo ir y hacer otras cosas en la vida. Siempre estaré agradecida a este deporte por todo lo que me ha dado", dijo entre risas Eugenie.

Un final simbólico

Para ella despedirse en Canadá ha significado todo un orgullo y una especie de final simbólico. La tenista emocionada comentó que en el fondo sabía que todo acabaría en Montreal. "Siempre tuve la sensación de que terminaría mi carrera aquí, así que ahora todas las piezas tienen sentido. Montreal es donde nací, donde crecí, así que me siento genial. He vivido momentos muy emotivos dentro de la cancha. Creo que solo buscaba un momento como este, pienso que mi carrera merecía un momento como el que he tenido ahí fuera, realmente lo sentí. Ahora mismo creo que lo tengo toda esta noche, así que estoy muy agradecida", reflexionó la de Montreal.

Eugenie no tiene claro qué hará ahora, pero sí que sabe que se tomará unas merecidas vacaciones. "Lo primero serán unas vacaciones, estoy deseando descansar hasta muy tarde mañana (risas). Ahora quiero darme la oportunidad de tener mi espacio, de tener tiempo para reflexionar sobre lo que quiero hacer, tener tiempo para estar abierta a nuevas oportunidades", bromeaba.

Se arrepiente de no haber ido a la universidad

Una de las cosas de las que se arrepiente la canadiense es que, debido al tenis, no ha podido vivir ciertas cosas que formaban parte de la juventud. "Siempre he dicho que siento mucho haberme perdido la etapa de la universidad, de no ir a la escuela, así que esa también podría ser una opción. Sumergirme más en las cosas de televisión es, definitivamente, algo que disfruto mucho, así que probablemente este sea mi siguiente paso. ¿Alguno de ustedes me ofrece un contrato? (risas)", comentó la canadiense.

La tenista sentía la necesidad de "regalarles a mis aficionados la oportunidad de volver a verme jugar una última vez". Bouchard espera "ser recordada por muchas cosas geniales, pero la más importante de todas, por ser buena persona y devolver siempre todo lo que recibí", dijo concluyendo con su despedida.