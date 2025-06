La última voluntad de Djokovic

Languidece la exitosa carrera de Novak Djokovic. El tenista con mayor número de Grand Slams en su palmarés, un total de 24, tiene claro que sus momentos de gloria forman parte del pasado. Al serbio le quedan pocos retos por cumplir, una vez lograda la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos lograda en París 2024, ganada frente a Carlos Alcaraz, y la retirada vislumbra en el horizonte.

¿Adiós a París?

El balcánico, a sus 38 años, dejó entrever que podría colgar la raqueta. Fue tras la eliminación en Roland Garros a manos de Jannik Sinner, a la postre subcampeón después de la histórica y maratoniana final con Carlos Alcaraz. "Quizás haya sido mi último partido aquí", dijo el de Belgrado, que ya no se encuentra con piernas para seguir el ritmo de la nueva hornada de tenistas.

Djokovic, durante Roland Garros 2025 / EFE

Como decíamos, los retos se le acaban y tendrá muy difícil igualar o superar a Jimmy Connors, quien ostenta el récord de más títulos logrados en la historia del tenis con 109. Djokovic sumó recientemente su trofeo número 100, todavía a tres de Roger Federer y a nueve del estadounidense.

Los Ángeles 2028

Nole, sin embargo, cree que todavía tiene algunos años más de tenis en sus muñecas, quizás no al más alto nivel, pero sí suficiente como para competir por algún Masters 1000. De hecho, el serbio piensa que puede llegar a los Juegos de 2028 en Los Ángeles para defender su corona olímpica. "Lo único en lo que pienso ahora mismo, lo único que me motiva, es estar en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles", aseguró el exnúmero 1 mundial en una entrevista al medio croata '(Ne) uspjeh'.

Djokovic considera que su falta de motivación se debe a las retiradas de sus compañeros del denominado 'Big Three'. Sin Roger Federer y Rafa Nadal en las pistas, el balcánico ha perdido la voracidad de antaño. "Gran parte de mí se ha ido con Roger y Rafa. Estoy muy diferente desde que Rafa se retiró. No pensé que me afectaría tanto", apuntó.