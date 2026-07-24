La última hora de Alcaraz: ¿llega a Cincinnati?

Los próximos días son decisivos para Carlos Alcaraz. El torneo de Cincinnati, que se celebra a mediados de agosto, está destinado a ser el punto y final al proceso de recuperación del tenista murciano, que lleva sin jugar desde el mes de abril en el Barcelona Open. Sin embargo, en caso de viajar a Estados Unidos y defender título en el Masters 1000, no lo hará al 100%.

Según 'La Verdad de Murcia', no se espera que el actual número tres del mundo esté en sus mejores condiciones físicas para Cincinnati. Poco a poco va aumentando la intensidad en sus entrenamientos, pero sigue tomando varias precauciones en ellos y todavía no ha disputado ningún set que se equipare al ritmo de un partido. No se quieren tomar riesgos.

La muñeca va evolucionando favorablemente y el español está inscrito en el torneo estadounidense. Es importante que al menos se pruebe sobre la pista dura antes del último Grand Slam del año, y más defendiendo los 1000 puntos que consiguió en la pasada edición tras levantar el título, en una final algo descafeinada por la retirada de Jannik Sinner en el primer set.

Alcaraz en Cincinnati en 2025 / ATP

Cincinnati será una prueba muy importante para Charly, que conocerá el nivel al que se encuentra ahora mismo y calentará la muñeca para el US Open. En Nueva York también podría ir cogiendo ritmo en las primeras rondas, aunque como es evidente no parte como el máximo favorito para revalidar el campeonato, ya que Jannik Sinner llegará en un gran estado de forma.

A pesar de haber estado varios meses fuera de las pistas, Alcaraz tan solo ha caído hasta la tercera posición del ranking ATP. Una buena noticia que le permite enfrentarse a rivales asequibles en las primeras rondas de los torneos, donde quizá el tenista sea más vulnerable, y evitar a sus máximos rivales en el circuito hasta las semifinales y la final.

Alcaraz, en su último partido en Barcelona / EUROPA PRESS

Eso sí, cualquier molestia o sensación negativa podría trastocar el calendario previsto para las próximas semanas. Sí, Alcaraz está inscrito en Cincinnati, pero eso no significa que vaya o que esté obligado a jugar. El torneo estadounidense utiliza su imagen para hacer promoción del torneo, pero la decisión final no se tomará hasta que queden pocos días para su inicio.

Adiós a las pistas cubiertas

Tal como informa 'El País', la idea del español y de su equipo es la de dejar de entrenar en pista cubierta y empezar a probarse al aire libre en Murcia. En caso de que todo siga su proceso con normalidad, se viajaría a Estados Unidos para jugar Cincinnati y US Open. Ya ha recibido las pelotas oficiales para probarse en los entrenamientos con ellas.

La gira norteamericana de agosto y septiembre fue maravillosa por parte de Alcaraz en el año 2025, conquistando tanto Cincinnati como el US Open. Para muchos, se trata de la mejor versión que ha mostrado a lo largo de su carrera, prologando esa versión hasta el torneo de Tokio, donde tampoco tuvo rival. De nuevo, una vez más, afrontará este tramo de la temporada fresco de piernas.