La ucraniana Kostyuk niega el saludo a la bielorrusa Sabalenka en Brisbane: "Mi gente vive sin luz ni agua caliente"

Aryna Sabalenka cumplió los pronósticos y se adjudicó su tercer título de forma consecutiva en el torneo de Brisbane, de categoría 500, después de derrotar en la final a la ucraniana Marta Kostyuk en dos mangas (6-4 y 6-3).

Primer torneo, primer título

La tenista bielorrusa inicia así el año tenístico con un trofeo que le refuerza anímicamente en su candidatura al Open de Australia, primer Grand Slam del curso, y en el que la de Minsk intentará recuperar la corona, después de perder la final del año pasado frente a Madison Keys.

Sabalenka, durante el torneo de Brisbane / EFE

Sabalenka se marcha de Brisbane con los deberes hechos y demostrando un poderío físico espectacular para estas alturas de la temporada. Su camino durante todo el campeonato ha sido impoluto, adjudicándose el título sin haber cedido ni un solo parcial frente a Kostyuk, Muchova, la estadounidense Madison Keys, la rumana Sorana Cirstea y la española Cristina Bucsa.

Polémica con Ucrania

El partido estuvo marcado por la frialdad entre ambas tenistas, especialmente de la ucraniana Marta Kostyuk, quien negó el saludo a Sabalenka antes y después del encuentro. Recordemos que Bielorrusia apoya políticamente a Rusia en la guerra contra Ucrania. "Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego todos los días con dolor en el corazón. Hay miles de personas sin luz ni agua caliente ahora mismo. Es muy doloroso vivir esta realidad a diario", espetó Kostyuk ante el público de Brisbane

Kostyuk no dio la mano a Sabalenka ni posó junto a ella en la ceremonia de entrega de los trofeos. "Mi hermana duerme bajo tres mantas por el frío que hace en casa. Me ha conmovido muchísimo el haber visto tantas banderas de mi país durante esta semana", concluyó la ucraniana.