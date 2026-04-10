Uber se convierte en colaborador del Barcelona Open Banc Sabadell

Uber y el Barcelona Open Banc Sabadell han firmado un acuerdo de colaboración por el que la plataforma se convierte en colaborador oficial del torneo, con el objetivo de mejorar la experiencia de desplazamiento de los miles de asistentes que acudirán al evento.

Como parte de esta alianza, Uber habilitará un punto de recogida para usuarios de la app en los alrededores del recinto, diseñado para facilitar tanto la llegada como la salida del torneo de forma ágil, cómoda y ordenada.

Además, la plataforma activará un código promocional que ofrecerá un 50% de descuento a los nuevos usuarios de la app en un viaje desde o hacia el torneo. Los usuarios podrán canjear el descuento introduciendo el código UBEROPENBARCELONA en la sección de promociones de la app.

“Queremos que la experiencia de movilidad de quienes se desplacen para asistir a disfrutar del mejor tenis del mundo en el Barcelona Open Banc Sabadell sea lo más cómoda y eficiente posible, para que los asistentes se centren en disfrutar lo más importante: el espectáculo”, afirmó Felipe Fernández Aramburu, director de Uber en España y Portugal.

Apuesta por Barcelona

Este acuerdo refuerza el compromiso de Uber con Barcelona, una ciudad clave para la compañía, donde ya colabora con instituciones de referencia como el FC Barcelona y el Teatre del Liceu, y donde más de 2.000 taxistas utilizan su plataforma para acceder a ingresos adicionales.

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La plataforma redobla así su compromiso con la movilidad barcelonesa, trabajando para facilitar el acceso a eventos deportivos de referencia y ofreciendo a los ciudadanos y visitantes una alternativa de transporte moderna y eficiente con la que disfrutar del mejor tenis.