Turín define al 'Maestro' en la séptima final del año entre Alcaraz y Sinner

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán hoy en la final de las Nitto ATP Finals en la que será el último duelo entre ambos de este año. Un encuentro entre el número 1 y el número 2 del ranking ATP en busca del título de 'Maestro', el último gran premio en juego del curso a nivel individual.

El murciano se impuso en su semifinal al canadiense Felix Auger-Aliassime por un contudente 6-2, 6-4 y se dio cita en la final con Jannik Sinner, quien previamente había superado al australiano Alex de Miñaur por 7-5, 6-2.

En este 2025 Alcaraz y Sinner han sido los grandes dominadores del circuito iniciando una nueva rivalidad a la altura de los míticos duelos entre Börg y McEnroe o las batallas entre Federer, Nadal y Djokovic. Una rivalidad que arrancó hace cuatro años en el Masters 1.000 de París 2021 con una victoria del murciano que poco hacía presagiar el brillante futuro que les esperaba.

Entre los dos se han repartido los cuatro Grand Slam de este año, coincidiendo en tres de cuatro finales, con la excepción de un Open de Australia que se anotó Sinner superando a Alexander Zverev. De hecho, italiano y español se han enfrentado en la pelea por los títulos en cinco ocasiones este año, además de la final en el Six Kings Slam, el torneo de exhibición que organiza Arabia Saudí. En cuatro de ellas (Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open) la victoria fue para el de El Palmar, mientras que el italiano solo pudo alzarse con la victoria en Wimbledon y en el torneo saudí.

En Turín, en casa, en la competición en la que defiende título, Sinner tendrá la oportunidad de equilibrar la balanza, aunque Alcaraz, quien nunca ha ganado las ATP Finals, no se lo pondrá fácil.

Todo empezó en la tierra batida

El primer duelo directo por un título fue ya en la gira de tierra batida, con el Masters 1.000 de Roma del mes de mayo como escenario. El de San Candido no pudo levantar el título en casa y Carlitos acabó llevándose la corona en el Foro Itálico imponiéndose en el partido por 7-6, 6-1.

Apenas unas semanas después volvieron a verse las caras, esta vez con un Grand Slam como premio, Roland Garros. El resultado fue el mismo y el de El Palmar se llevó el premio tras un épico partido a cinco sets: 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6.

No hubo que esperar demasiado para ver a ambos de nuevo en un final, otra vez en uno de los grandes. Sobre el césped del All England Lawn Club fue el italiano el que reinó, resarciéndose de las dos finales anteriores con una victoria por 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

En la gira estadounidense estaban condenados a volver a encontrarse pero ambos tenistas se saltaron el Masters 1.000 de Toronto por diferentes problemas físicos. La siguiente cita era en Cincinnati y, de nuevo, los dos alcanzaron la final, aunque los aficionados apenas pudieron disfrutar del duelo. Sinner se vio obligado a abandonar por culpa de un virus cuando apenas llevaba en pista 23 minutos.

No pasaría mucho tiempo para que Sinner y Alcaraz volvieran a encontrarse en una final. Volvió a suceder en Nueva York con el US Open en juego. Alcaraz tampoco hizo concesiones esta vez y acabó sumando otro Grand Slam a su palmarés, el sexto, al ganar por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Los dos protagonistas volvieron a coincidir en el Six Kings Slam, el torneo organizado por Arabia Saudí que alcanzaba en 2025 su segunda edición con seis de las mejores raquetas del tenis mundial. Sinner y Alcaraz no tuvieron rival y, exentos de la ronda de cuartos, superaron sus respectivas semifinales para darse cita en la final. El suculento premio económico, así como el título de Rey, fueron para Sinner (6-2, 6-4).

Finales Alcaraz - Sinner 2025 Oficiales Masters 1.000 de Roma - Victoria Alcaraz (7-6, 6-1) Roland Garros - Victoria Alcaraz (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6) Wimbledon - Victoria Sinner (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) Masters 1000 Cincinnati - Victoria Alcaraz (abandono Sinner) US Open - Victoria Alcaraz (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4) Exhibición Six Kings Slam - Victoria Sinner (6-2, 6-4)

Las ATP Finals supondrán la séptima final entre Sinner y Alcaraz, la sexta en partido oficial y la última del curso puesto que el italiano no participará con Italia en las finales de la Copa Davis que se disputarán a partir de la próxima semana en Bolonia.