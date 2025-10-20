Tsonga desprestigia el dominio de Alcaraz y Sinner: "Me hubiera gustado verlos contra Nadal, Federer, Djokovic..."

Sinner y Alcaraz dominan el circuito desde hace un tiempo. Esa es la realidad. De hecho, ningún tenista ha sido capaz de ganar un torneo en el que hayan participado ambos jugadores este año. Si en la lista del torneo están los nombres del italiano y del español, ya se sabe prácticamente a ciencia cierta que el jugador que levantará el trofeo será uno de los dos.

Jo-Wilfried Tsonga, exnúmero 5 de la ATP que jugó como profesional durante la época del 'Big Three', habló sobre esta cuestión. "Por ahora, están ellos dos solos. Me hubiera gustado verlos en mi época, enfrentándose a Del Potro en tercera ronda, a Murray en octavos, Djokovic en cuartos, Federer en semifinales y Nadal en la final", señaló sin tapujos.

Tsonga, durante su etapa como profesional / MIRCO LAZZARI

Unas declaraciones que han dado mucho que hablar en las redes sociales, pero que expresan una opinión que lleva divulgándose hace tiempo. Para muchos aficionados al tenis, el nivel del circuito ha bajado: los jugadores que forman parte del 'top ten' no tienen ni la calidad de antes ni se mantienen en esas posiciones. Como el propio Tsonga señala, donde estaban Del Potro o Murray antes, ahora están Fritz, Shelton o De Miñaur.

Más allá de las opiniones, la realidad es que los tenistas que formaban parte del 'top ten' ponían en serios problemas al 'Big Three' con mucha más frecuencia. Solo hace falta mirar los 'head to head'. En el caso de Sinner, el italiano domina los enfrentamientos directos con De Miñaur (11-0), Shelton (6-1) y Fritz (4-1). Las dos únicas derrotas fueron en los años 2021 y 2023, cuando todavía no era tan dominante.

Alcaraz y Sinner dominan el circuito / STR

Lo mismo sucede con Alcaraz, que domina al australiano (4-0), y a los dos americanos (3-0) y (4-1) respectivamente. La única derrota fue en la Laver Cup este año ante Fritz, un torneo de exhibición que cuenta para el 'head to head'. En definitiva, los tenistas que deberían incomodar a los números uno y dos del mundo no lo hacen. Y así es imposible que ganen otros.

Comparación con la generación anterior

En cambio, Del Potro fue capaz de poner en problemas al 'Big Three' en muchos torneos. Quién no recuerda los míticos partidos contra Rafa Nadal, con los dos tenistas dejándose la piel y llevando el físico al límite. El argentino venció hasta en seis ocasiones al manacori, que se impuso 11. Un 'head to head' más igualado que daba emoción a las rondas finales de los torneos importantes.

Como dato, desde el Masters 1000 de Madrid de 2024, hace alrededor de año y medio, Sinner y Alcaraz no pierden un torneo en el que compiten ambos. En esa ocasión, el italiano se retiró antes de jugar los cuartos de final, mientras que el español cayó ante Andrey Rublev y se lesionó, poniendo en duda su participación en un Roland Garros que acabó ganando. Que cada uno saque sus conclusiones.