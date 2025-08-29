Tsitsipas la vuelve a liar: "La próxima vez no te preguntes por qué te tiro al cuerpo"

Stefanos Tsitsipas lo ha hecho otra vez. El tenista la ha liado con su comportamiento inmaduro, causando un nuevo escándalo en el US Open. El griego, que sigue sin levantar cabeza, ha protagonizado más momentos polémicos fuera de la pista que victorias dentro de ella.

Ya no queda rastro de aquel tenista que llegó a ser número 3 del mundo en 2021, sino que todo lo contrario. Frustrado, enfadado y sin ninguna victoria significativa, dice adiós al US Open en segunda ronda tras sucumbir ante el alemán Daniel Altmaier por 7-6 (5), 1-6, 4-6, 6-3 y 7-5 en 4 horas y 21 minutos. Una derrota que sacó a relucir de nuevo, la rabia interna que lleva arrastrando años.

El detonante: los 'underarm serves'

En esta batalla a cinco sets, Stefanos mostró su peor versión en cuanto a términos deportividad, y es que se pudo ver como el alemán no dejaba escapar ninguna posibilidad de aprovecharse de la inestabilidad del griego, a quien desplazaba a su antojo por toda la pista, algo que a Tsitsipas le iba encendiendo poco a poco. No fue hasta que Altmaier ejecutó en la cuarta manga varios saques conocidos como 'underarm serves', es decir, por abajo, que Stefanos explotó.

"La próxima vez no te preguntes por qué te tiro al cuerpo, ¿de acuerdo? No, solo digo que si sirves por abajo...", le espetó Tsitsipas tras finalizar el encuentro ante Daniel. Unas palabras que llegan en el peor momento para Stefanos, quien se despide en segunda ronda en un Grand Slam por sexta vez consecutiva. Frustrado y sumamente enfadado, entre los abucheos del público, abroncó a Altmaier por servir 'a cuchara' en ciertos servicios durante el cuarto set.

Un golpe que para nada está prohibido hacer y de hecho requiere de técnica y experiencia. En un primer momento, durante el encuentro el heleno no se dejó ver enfadado, exceptuando algún pelotazo dirigido directamente al cuerpo durante el partido por el que pidió perdón, tal y como se debe proceder. Fue justo al finalizar el encuentro al saludarse, cuando le echó en cara a su contrincante con unas amenazas fuera de lugar.

La respuesta

Unas palabras que el germano prefirió no contestar y comentar en la rueda de prensa prosterior al partido. "Sé que en un momento caliente se pueden decir cosas que normalmente no se dirían y luego te arrepientes de ello. Pienso que en eso se basan las discusiones en la red, no soy un fan de ellas, la verdad. Incluso aunque hubiera perdido, no habría entrado en un intercambio verbal porque necesitas enfriarte después del partido. Ya veremos si Tsitsipas rectifica o mantiene su opinión. Por mí, todo está bien. Sé que lo que hice es parte del juego", concluyó con ironía Altmaier .