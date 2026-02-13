Tsitsipas toca fondo: "El tenis es extraño"

Stefanos Tsitsipas sigue buscando su nueva realidad en el tenis a medida que va perdiendo posiciones en el ranking. Tras caer en la segunda ronda del ATP 500 de Rotterdam ante el local Botic Van de Zandschulp, el griego está ya fuera del Top 30, con el riesgo de caer todavía más abajo dependiendo de los resultados de la semana.

Un nuevo golpe en sus aspiraciones por recuperar la versión que lo llevó hasta el podio de la clasificación mundial y que muy lejos queda de la actual.

"Tengo muchas cosas por mejorar, siento que necesito reconstruir mi tenis por completo y he de entrenar duro y disponer de tiempo para conseguirlo" explicó el griego tras su derrota, aunque encontrando algo de luz en el asunto.

"Lo único positivo es que no he sentido ningún dolor, no hay problema físico alguno de por medio y eso es muy importante" apuntó un Tsitsipas que lesiones aparte, solo ha podido superar a un jugador del Top 30, el francés Rinderknech, en los últimos seis meses.

El próximo reto para el Tsitsipas será el ATP 500 de Doha, donde se reunirá con las grandes raquetas del circuito, entre ellas Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Medvedev o Rublev, vigente campeón.

Tras ello, aparece el torneo de Dubai donde defiende el título y los 500 puntos correspondientes. Una cita en la que el griego debe recuperar y mucho su nivel, porque de no conseguir repetir el triunfo podría verse ya fuera de los cincuenta primeros puestos del ranking, una situación que comprometería y mucho sus aventuras en los grandes torneos.

Stefanos Tsitsipas, eliminado del Open de Australia / Dar Yasin

A Tsitsipas se le vienen dos semanas de vital importancia para no comprometer todavía más su presente y sobre todo, su futuro en el tenis.

"El tenis es extraño. Te das cuenta de cosas algo tarde durante un partido y eso te puede costar la derrota" mencionó tras su último batacazo en Rotterdam.

Noticias relacionadas

Más le vale al griego empezar a darse cuenta antes para empezar a revertir la situación.