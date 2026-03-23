Tsitsipas sufre la mayor paliza de su carrera: ¡solo ganó un juego!

Poco queda de aquel Stefanos Tsitsipas que amenazaba con ser número uno durante varios años. Un revés a una mano de los que no quedaban, una derecha letal, y un servicio difícil de contrarrestar. Todo se ha desmoronado. No queda nada de eso. Como mucho, la esperanza de que la gira de tierra resucite a un tenista que ha perdido el nivel, la competitividad. La ilusión.

El griego había dado buenas sensaciones en el torneo de Miami e incluso había vencido a una de sus víctimas favoritas: Álex de Miñaur. Aunque el australiano pase por un mejor momento, nunca ha encontrado la manera de vencer a Stefanos. Y así lo refleja un balance de 12-1 en contra. Un dominio absoluto que llama mucho la atención.

No fue así contra Arthur Fils. El francés completó un partido perfecto, todo hay que decirlo, y dejó a Tsitsipas como si fuera un amateur (6-1, 6-0). Un jugador diminuto. En menos de una hora, el galo se clasificó para los octavos de final y cerró una gira de pista dura para olvidar del griego, que necesitará regresar a su buena versión para la tierra batida.

"Este es el mejor partido que he jugado nunca, el mejor que he jugado en toda mi vida. Ya había jugado grandes partidos en el pasado, pero el nivel que he mostrado hoy es algo insano. No sé muy bien ni qué decir. Estoy muy feliz con el rendimiento que he dado, ojalá poder mantener este nivel el resto de la semana", reconoció el tenista francés tras el encuentro.

La gira de tierra, clave para Tsitsipas / EFE

El partido tuvo polémica, y es que Tsitsipas se quejó al juez de silla de la poca luz que había en la pista. "Deberías avergonzarte. ¿Alguna vez me has visto sacar y fallar un golpe de derecha durante cinco horas seguidas? Eso no pasa. No veo la pelota, no sé cómo la ve él", comentó el jugador heleno, totalmente desquiciado por la situación que estaba viviendo.

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Ahora mismo, Tsitsipas ocupa la posición número 49 del ranking, aunque una victoria en la siguiente ronda de Majchrzak y Cilic lo dejarían fuera del top 50. Una situación durísima para el que llegó a ser número 3 del mundo en el año 2021. Su rendimiento en Montecarlo será importante para no descender más posiciones, ya que defiende los cuartos de final del año pasado.