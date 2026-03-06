Tsitsipas sigue cuesta abajo y sin frenos

Lo de Stefanos Tsitsipas ha dejado de ser un tema preocupante para ser ya algo muy serio. El griego se despidió nuevamente a las primeras de cambio en Indian Wells después de perder ante Shapovalov cayendo así en su peor ranking desde abril de 2018.

Fuera de los 50 primeros nombres en el ranking ATP, Tsitsipas sigue sin dar con la tecla en busca de la recuperación esperada que lo lleve de vuelta a ser aquel tenista que conquistaba títulos y optaba por ser el número uno mundial.

Él mismo admitió que empezaba a disfrutar del tenis por jugar sin dolor desde hacía mucho tiempo, pero queda claro que ello no le ha valido para encontrar los resultados esperados.

A torneo que pasa, el griego sigue cayendo en el ranking, haciendo consecuentemente que sus debuts en los torneos siguientes sean cada vez más difíciles. Sin ser capaz de ganar ya a los nombres destacados la ilusión del griego de ganar un Grand Slam parece cada vez más cosa de milagro, aunque él siga confiando. "Si no creyera que puedo ganar un Grand Slam, ya habría dejado de jugar" confesó en una entrevista reciente.

A sus 27 años, el griego sigue teniendo recorrido por delante y tras un año infernal tiene ahora la oportunidad de resurgir por los pocos puntos que defiende en los próximos meses. De marzo del año pasado hasta ahora, solo pudo encadenar más de un triunfo en Montecarlo, Barcelona y el reciente torneo de Doha, dejando en ya menos de 1000 puntos su puntuación en el ranking.

Un desastre que augura esperanza y que puede ser un punto de inflexión a raíz de sus recientes declaraciones. "Saltar a la pista para jugar un partido y sentir molestias inmediatamente es algo que me destroza anímicamente. Llevo mucho tiempo dedicando esfuerzo y trabajando incontables horas para recuperarme. Pero, mentalmente, ver que no estás en condiciones de competir después de todos los sacrificios que realizas, me desestabiliza profundamente. He pasado por un gran trauma últimamente y no puedo prometer demasiado en los próximos partidos", afirmaba en aquella ocasión con esperanzas de poder recuperarse.

Miami y la gira de tierra batida, que siempre ha sido su fuerte, son los próximos retos para un Tsitsipas que por el momento sigue cuesta abajo y sin frenos.