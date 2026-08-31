Tsitsipas retrocede en el tiempo y protagoniza la gran sorpresa del US Open

A Stefanos Tsitsipas muchos lo habían dado ya por muerto. Y no era para menos con los resultados que venía cosechando en los últimos años. Ganar un partido parecía casi una odisea para el griego, que venía siendo un mero reflejo del que había sido capaz de alzar títulos importantes e incluso llegar a finales de Grand Slam.

Del podio mundial al número 53 del ranking, aunque este lunes dio un golpe sobre la mesa de los que pueden servir para volver a ganar confianza. Y no es para menos, porque el griego se cargó a uno de los grandes nombres que llegaban en el US Open con aspiraciones de hacer algo grande como era el francés Arthur Fils, vigente campeón en Cincinnati.

Además, lo hizo firmando una remontada que pocos por no decir nadie creían que podría lograr cuando se encontraba con set en contra y rotura también en contra en el segundo parcial.

Pero el griego parece haber entendido que para conseguir enderezar el rumbo no queda otra que seguir creyendo y confiar en él mismo aunque los demás ya poco lo hagan. Y así fue.

Tsitsipas remontó el segundo set y se lo apuntó en el 'tie break' y ello le dio todos los argumentos para tomar el mando ante un Fils que un día más volvió a deshacerse en los momentos importantes, dejado de la mano de su débil físico que tanto le ha mermado.

6-1 en el tercero y 6-4 en el cuarto set para cerrar el partido y el pase a la segunda ronda, donde ya le espera el sudafricano Harris, que será una nueva prueba durísima para ver si realmente este US Open puede servir de punto de inflexión.

"Lo estoy tomando día a día. No quiero mirar demasiado lejos. Prefiero mantenerme anclado en el momento. Una victoria como esta hoy significa mucho para mí. Estoy muy orgulloso de mí mismo. La forma en que luché y ejecuté mi plan de juego. Sobre todo, tengo un equipo increíble a mi lado que me estuvo arrastrando durante todo el proceso. No puedo estar más feliz en este momento” respondió tras ser preguntado sobre si se ve con capacidad para llegar de nuevo a la cima.

Sin duda, la victoria ante Fils tiene todos los argumentos para serlo. Y para el tenis que Tsitsipas este de vuelta es sin duda una gran noticia.