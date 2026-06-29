Tsitsipas responde a Badosa: "Espero que tengamos una relación cordial"

Stefanos Tsitsipas atraviesa desde hace tiempo una etapa complicada en las pistas, sin conseguir los resultados que un día logró alcanzar. Sin embargo, sus dificultades no parecen limitarse únicamente al plano deportivo. Las recientes declaraciones de su expareja, Paula Badosa, dejan entrever que tampoco estaría atravesando su mejor momento a nivel personal.

Hace unos días, la tenista española Paula Badosa revelaba en una rueda de prensa que le tocó vivir "situaciones tóxicas" durante su relación amorosa con Tsitsipas y que estas continuaron una vez que rompieron.

"No tengo resentimiento hacia nadie"

Unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie, aunque Stefanos Tsitsipas quiere hacer ver que a él sí. En una entrevista concedida a Matchpoint247, el actual número 87 del mundo aseguró que no guarda ningún resentimiento hacia su expareja. "Cada persona tiene su forma de ver las cosas, pero no siento ningún tipo de resentimiento hacia nadie. No tengo razones para odiar a nadie. Mis padres me inculcaron unos valores y trato de vivir conforme a ellos", afirmó.

Tsitsipas asegura que prefiere mantenerse al margen de cualquier polémica y que su prioridad es centrarse únicamente en su rendimiento tenístico. "Mi prioridad siempre es jugar al tenis lo mejor posible".

Badosa y su expareja Tsisipas / Twitter

Y es que la española explicó que en su relación había "muchísimas cosas tóxicas" y que superar esas vivencias no ha sido fácil para ella. "Lo que he sufrido durante un año yo y mi entorno ha sido muy difícil, y ahora, volverme a ver bien y con esa fuerza me dio también la fuerza de poder decir por lo que he pasado, de que mucha gente haya podido empatizar con esa historia", confesaba la exnúmero dos del mundo.

Ahora ambos se enfrentan al reto indiscutible de verano: Wimbledon. Tsitsipas no quiso dejar pasar la oportunidad para dedicarle unas palabras de apoyo a Badosa, deseándole éxito tanto en el plano profesional como en el personal.

Admiración por Badosa

El tenista griego destacó que siempre ha sentido una gran admiración por su forma de jugar y por la actitud que muestra en la pista, además de considerar que aún tiene mucho potencial por demostrar. "Le deseo lo mejor en su carrera y también en su vida. Siempre he admirado mucho tanto su tenis como su personalidad dentro de la pista. Creo que todavía tiene muchísimo que ofrecer", aseguraba.

También hizo referencia a los complicados momentos que la española ha tenido que afrontar debido a sus problemas físicos durante mucho tiempo. "Sé que ha pasado por etapas muy difíciles, especialmente por la gravedad de su lesión. No es sencillo lidiar con una situación así cuando compites al máximo nivel de forma constante. Creo que es una gran persona y espero sinceramente que podamos mantener una relación cordial dentro del circuito", señaló.

El griego cerró su reflexión dejando claro cuál es su principal objetivo en este momento: "Lo que más necesito en mi vida ahora mismo es paz y tranquilidad".

Rompe con su padre antes de Wimbledon

A estas declaraciones se le suma la separación definitiva de su padre como su entrenador. Esta vinculación profesional entre el tenista y Apostolos Tsitsipas ha estado marcada por constantes altibajos. El griego ahora tiene clarísimo que quiere "empezar a tomar mis propias decisiones y decidir por mí mismo".

En sustitución, el griego incorpora a su equipo a Thomas Perrin de la academia de Mouratoglou. Esta decisión no será fácil de asumir y Tsitsipas es consciente: "Para ningún padre sería fácil aceptarlo, pero especialmente para él", comentaba.

Esta ruptura laboral recuerda a la que ya tuvieron hace un tiempo, pero Stefanos asegura que esta es la definitiva: "Le llevará un tiempo aceptarlo, como ocurrió la vez anterior en que nos separamos. En aquella ocasión dejé una pequeña ventana abierta. Ahora creo que tiene mucho para ofrecerles a otros, pero a mí creo que ya me ha dado todo lo que podía darme", concluía el jugador en unas declaraciones recogidas por Clay Tennis.