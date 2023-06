Tsitsipas publica un curioso tweet... ¡en pleno partido!

El griego ha escrito el mensaje mientras jugaba su partido ante Richard Gasquet El número cinco del mundo está 'peleando' por el torneo de Stuttgart, de hierba

Una semana después de la final de Roland Garros, ya tenemos en marcha los primeros torneos de hierba como preparación previa a Wimbledon, que empieza el tres de junio. Entre otros, está en juego el ATP de Stuttgart, dónde Stefanos Tsitsipas ha protagonizado la curiosa acción de la jornada.

El tenista griego se encuentra todavía en pleno partido ante Richard Gasquet. El partido, que apunta a maratoniano, ya está en el tercer y definitivo set para decidir quien figurará en los cuartos de final. Stefanos ha conseguido llevarse la segunda manga y forzar la definitiva.

No obstante, en los últimos minutos, e incluso días, Tsitsipas no copa la atención por sus partidos. El número cinco del mundo ha empezado una relación con la también tenista española Paula Badosa. Una relación que no han dudado en 'enseñar' y escenificar.

En los últimos días ninguno de los dos ha dudado en compartir imágenes y vídeos de sus vivencias. No obstante, con el torneo de Stuttgart, sus caminos se han tenido que separar por unos días, pero parece que Tsitsipas le ha dedicado un mensaje en Twitter... ¡en pleno partido!

Don't forget to stop and see and listen and love. Because one day this will all be gone and so will we.