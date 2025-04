Tsitsipas presenta credenciales al título

"Estoy cansado de platos", decía Stefanos Tsitsipas en su primera rueda de prensa en el Barcelona Open, en alusión al trofeo que se le entrega al finalista y que ha conseguido en cuatro ocasiones. El griego se ha marcado como objetivo en esta edición hacerse con el título y por el momento está cumpliendo con él. Tras deshacerse de Reilly Opelka en su estreno, hizo lo propio en segunda ronda con el estadounidense Sebastian Korda, en un duelo en el que el heleno no concedió ni una bola de break (7-6, 6-4).

Con la central del complejo barcelonés llena hasta la bandera, los dos contendientes saltaron a la arena en busca de su billete a los cuartos de final del torneo. Sin aparente tensión, ni Tsitsipas y Korda tuvieron problemas para mantener sus respectivos turnos de servicio, con los que se sentían cómodos, especialmente el americano.

De hecho, la primera igualda llegó ya en el undécimo juego. El heleno dispuso de hasta tres bolas de set pero no parovechó ninguna de ellas y ese primer set se marchó al tie-break, donde Stefanos se avanzó en los primero punto (6-2) y contemporizó esa renta para sumar la primera manga.

Tras un inicio igualado, en sintonía con lo que había sido el primer set, ambos conservaron su servicio pero en el tercer juego Tsitsipas ya dispuso ya de un doble 'break point'. En el primero respondió con una caña pero en el segundo, tras varios intercambios cerró con un 'smash' ganador que le daba ventaja.

Dispuso de una nueva bola de break con el 4-2 en el marcador pero Korda se agarró a su saque. Concedió aún una más, que tampoco pudo aprovechar el griego con una dejada demasiado baja. Con esfuerzo mantuvo ese juego pero con la ventaja de la anterior rotura, el griego no necesitó más para llevarse la victoria en el set (6-4) y en el partido, en una hora y 37 minutos de juego.

Pese a su victoria, el griego se mostró crítico con su juego en rueda de prensa. "No he jugado lo suficiente aquí como para decir que puedo ser un potencial favorito, y no he mostrado un nivel de tenis para estar entre los dos o tres mejores del torneo. La única manera de mejorar es jugar mejor en el próximo partido y poder tener más oportunidades de ganar aquí", a