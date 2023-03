Tsitsipas: "Antes me pasaba dos semanas encerrado en mi habitación"

El tenista griego confiesa que ahora consigue desconectar del tenis, algo que antes no hacía Confiesa que en Indian Wells jugó prácticamente por obligación debido a las normas ATP

Stefanos Tsitsipas se ha convertido en uno de los jugadores más seguidos por los aficionados al tenis. Su particular look de 'chico rebelde' y haber llegado a la zona alta del ranking tras triunfos de gran mérito ke han convertido en un 'superstar' del tenis mundial.

Sin embargo, detrás de esta aparente imagen de 'bad boy' esconde un chaval tímido, introvertido y que ha tenido que gestionarse emocionalmente para aprender a divertirse, a desconectar del tenis y no estar 100% concentrado en el deporte, algo que en ocasiones le ha perjudicado mentalmente dentro de la pista.

La rueda de prensa previa a su debut en el Masters 1000 de Miami fue muy interesante ya que el tenista griego, tercera raqueta del mundo, habló sinceramente de aspectos psicológicos y de como se sentía años atrás cuando empezó a irrumpir en la zona noble del ranking ATP.

Cambio de actitud en la vida

Se le preguntó por cómo se divertía fuera de la pista y la respuesta fue sincera: "Haciendo amigos. Me he mostrado más abierto y más relajado, no tan introvertido, sobre todo en comparación a los últimos tres o cuatro años cuando llegué al circuito. Ahí era extremadamente disciplinado, y lo sigo siendo, pero también sé que puedo relajarme", confesó el jugador, que llega a Miami con molestias en el brazo.

"Antes me pasaba dos semanas encerrado en mi habitación, en mi mundo, y ahora me permito tener más libertad. Creo que eso me ha beneficiado mucho y me ha dado la oportunidad de crecer como persona, evita que esté centrado en el tenis al 100% en cada semana", explicó sincerándose ante la prensa.

Sobre las normas ATP

Tsitsipas fue crítico con las normas de la ATP que le obligaron a inscribirse en el Masters 1000 de Indian Wells pese a no estar al 100%. Tras asegurar que el objetivo en Miami es "jugar sin dolor y ser capaz de salir a la pista y mostrar algo diferente a lo que hice en Indian Wells", confesó que el el torneo californiano "sufrí mucho, no fue nada fácil estar en pista y en cierto modo "tuve que hacerlo". No quería hacerlo, en realidad. Hay ciertas reglas por parte de la ATP que te obligan a jugar estos grandes eventos, y no soy un jugador al que le guste retirarse o abandonar tras un par de juegos. Espero poder salir a la pista aquí y disfrutar un poco más, que haya un elemento de diversión y no pensar demasiado en mi brazo. Antes estaba lesionado, por por suerte ahora me voy encontrando mejor".

Filosofía Ubuntu

El tenista griego incidió en la filosofía Ubuntu, que develó que sigue tras pasar a la final del Open de Australia el mes de enero. Lo hizo hablando de lo fuertes que suben las nuevas generaciones con jugadores como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Holger Rune, todos ellos nacidos más tarde del 2000.

"Creo y confío en la filosofía y el mensaje de Ubuntu: si el resto se hace mejor y tú eres testigo de la grandeza a tu alrededor, yo mismo tendré la oportunidad de ser igual de grande. Creo en ese mensaje. El hecho de que ellos lo estén haciendo genial me beneficia, me da una vista más clara y mejorada de cómo debo afrontar mi tenis", señaló.