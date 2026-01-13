Tsitsipas se olvida de Paula Badosa y ya está saliendo con otra tenista

Stefanos Tsitsipas no pierde el tiempo. Tras poner fin el pasado mes de julio a su relación con Paula Badosa, con quien formó una de las parejas más mediáticas del deporte, el tenista griego ha iniciado una nueva relación sentimental con otra tenista: Kristen Thoms.

Fue el propio deportista griego quien confirmó su relación, compartiendo un video de un viaje a Namibia en el que aparecen juntos. Se rumorea que la pareja habría estado saliendo discretamente durante varios meses antes de hacer pública su relación.

2025 no fue un año fácil para Tsitsipas, ni en lo deportivo ni en lo personal. Sobre la pista, el tenista griego no logró encontrar su mejor versión y tuvo que afrontar diversos problemas físicos que lo alejaron de la competición durante gran parte de la temporada.

En el plano sentimental, el deportista puso punto final a su relación con Badosa tras una etapa marcada por las tensiones y la crisis deportiva de ambos. Ninguno de los dos supo mantener la relación, ya que ambos competían al máximo nivel y no consiguieron gestionar esa exigencia de manera conjunta.

Stefanos Tsitsipas afronta la nueva temporada de tenis / SANDER KONING

No obstante, Tsitsipas ha empezado el año por todo lo alto, con pleno de victorias en la pasada United Cup, donde venció al tenista japonés Shintaro Mochizuki, al británico Builly Harris y al estadounidense Taylor Fritz. Un inicio más que ilusionante. Por ahora, Tsitsipas está que se sale.

Kristen Thoms, la nueva ilusión de Tsitsipas

Kristen Thoms, de 28 años, es una estadounidense que llegó a destacar como tenista en Estados Unidos, con experiencia en el circuito universitario y participación en algunos torneos oficiales de la ITF.

Sin embargo, con el paso de los años decidió dejar la competición profesional para enfocarse por completo en el mundo del modelaje y convertirse en influencer en redes sociales, donde cuenta con 8 mil seguidores.

En su cuenta de Instagram, la estadounidense suele compartir momentos de viajes, bienestar, experiencias de retiros y actividades relacionadas con crecimiento personal o estilo de vida.