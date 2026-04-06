Tsitsipas no levanta cabeza desde su ruptura con Badosa

Francisco Cerúndolo alcanzó la siguiente ronda del Masters 1.000 de Montecarlotras superar a Stefanos Tsitsipas en su duelo de debut (7-5, 6-4) sobre la arcilla del principado. El tenista griego se mantuvo con opciones en el primer parcial y llegó a igualar un 4-0 en contra en la segunda manga aunque no pudo frenar el empuje del argentino que se medirá en la siguiente ronda a Tomas Machac. El checo sacó su billete tras superar al alemán Daniel Altmaier por 6-4, 1-6, 6-3.

Mientras que para Cerúndolo llegaba su victoria número 50 en un torneo de categoría 1.000, la derrota en su debut, no solo deja a Tsitsipas fuera de un torneo en el que el curso pasado alcanzó los cuartos de final, sino que amplía la racha negativa de un tenista que no acaba de recuperar su mejor momento de forma.

Más allá de las victorias en la United Cup representando a Grecia, la temporada no empezó de la mejor manera con una derrota en el ATP 250 de Adelaida ante Alexander Vukic (6-7, 6-7). Las sensaciones mejoraron en Melbourne, superando su estreno en el Open de Australia tras una trabajada victoria sobre Mochizuki (4-6, 5-3, 6-2, 6-2). En la siguiente ronda Tomas Machac le cerró el camino tras otras cuatro mangas de batalla.

Con necesidad de rodaje, Stefanos se apuntó a la serie Mundial de la Copa Davis con Grecia, con dos victorias. La siguiente parada fue en el ATP 500 de Rotterdam, en la que quedó apeado a las primeras de cambio con una victoria ante Rinderknech y una derrota contra Van de Zanschulp.

También en febrero se apuntó al ATP 500 de Doha, en el que alcanzó los cuartos de final tras superar a Echargui y Medvedev. Rublev le cortó el paso tras imponerse por 3-6 y 6-7. El tercer 500 consecutivo, en Dubái, Ugo Humbert eliminó a Tsitsipas en su estreno, igual que Shapovalov unos días después, ya en el Masters 1.000 de Indian Wells.

En Miami, el de Atenas encontró un pequeño oasis, con dos victorias ante Fery y De Miñaur, pero quedó fuera en tercera ronda tras un contudente 6-0, 6-1 en su duelo contra Arthur Fils. Ese fue su último partido antes de afrontar la gira de tierra que, de momento, ha empezado con una nueva derrota.

El balance de este curso es muy similar al del anterior, en el que apenas cosechó 22 victorias en el total del año. Su último éxito fue el mes de febrero de 2025, cuando se coronó campeón del ATP 500 de Dubai. A partir de ahí, su mejor resultado hasta el momento fueron los cuartos de final alcanzados en Montecarlos y Barcelona. De hecho, desde septiembre, tras la eliminatoria de Copa Davis contra Brasil, no disputó ningún partido más.

Intercambio de opiniones con Badosa

La racha negativa del tenista griego ha coincidido en el tiempo con la ruptura con Paula Badosa, la que fuera su pareja desde 2023. El 3 de julio de 2025, tras algunas idas y venidas, confirmaron el final definitivo de su relación.

De hecho, recientemente, han protagonizado un pequeño cruce de acusaciones públicas a raíz de unas declaraciones del heleno. Tras la exhibición Ultimate Tennis Showdown de Nimes, Stefanos fue preguntado a pie de pista si prefería una novia tenista o no. "Prefiero que mi novia no juegue al tenis. Créeme. Aunque no quieras admitir que hay competitividad, siempre la hay", afirmó sin vacilar.

La respuesta no tardó en recorrer las redes sociales y la propia Badosa reaccionó a la publicación con cuatro emoticonos de caritas sonrientes. Después, comentó en el canal de youtube de Ons Jabeur que "me acostumbré a tener mucho drama a mi alrededor. La energía en la que me sumergieron en estos últimos años no fue la correcta. Pero no lo ves hasta que lo ves".

Caída en el ranking

Por tanto, en lo que va de año, el griego acumula ocho derrotas y otras tantas victorias, aunque cinco de ellas han llegado en la United Cup y la Copa Davis, dos competiciones que no le han generado puntos en la clasificación. Antes de Montecarlo, Tsitsipas, que llegó a ser número 3 del ranking ATP, ocupa el puesto 48.

En la próxima actualización bajará varios puestos y, tras perder contra Cerúndolo, se coloca ya en el puesto 65, después de que se le resten los puntos que defendía al alcanzar los cuartos el curso pasado.

Tras su eliminación, Tsitsipas dispondrá de unos días libres ya que no disputará el ATP 500 de Barcelona, uno de los torneos en los que ha sido habitual en los últimos años.