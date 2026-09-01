Tsitsipas, sobre el positivo en cocaína de Kyrgios: "No voy a intentar encubrir a alguien de quien sé la verdad"

Stefanos Tsitsipas ha empezado con muy buen pie en el US Open. El tenista griego ganó inesperadamente al reciente ganador de Cincinnati, Arthur Fils. Fueron unas declaraciones postpartido del tenista griego las que generaron polémica tras ser preguntado por el positivo en cocaína de Nick Kyrgios.

Lo que nadie se esperaba era la sinceridad de Tsitsipas, quien respondió a la pregunta de la prensa para decir que el tema era un secreto a voces en el tour y que no le sorprendió nada: "No sé qué decirte. Para ser completamente honesto contigo, yo sabía de esto antes del anuncio", comenzab el tenista.

Hace apenas dos semanas, Nick Kyrgios anunció en Instagram que había dado positivo por cocaína, algo que, según el griego, él ya conocía: "Te voy a decir la verdad. Sabía de todo esto antes de que se hiciera cualquier anuncio. Cuando lo vi en las redes sociales, pensé: ‘Aquí vamos’. Me lo esperaba, para ser honesto".

Mala relación entre Tsitsipas y Kyrgios

Entre ambos es bien sabido que no hay una excelente relación y estas declaraciones solo hacen que reafirmar esta 'enemistad': "No voy a intentar encubrir a alguien de quien sé la verdad. Me considero una persona agradable con todo el mundo. Pero estos eran comportamientos que personalmente escuché en el circuito…", explicaba el tenista.

Tsitsipas y Kyrgios tienen una mala relación desde hace años. Así se pudo ver en el partido de tercera ronda de Wimbledon 2022, el año en el que Kyrgios acabó llegando a la final.

En la pista hubo muchos roces y acusaciones. Aunque en algún momento llegaron a jugar dobles juntos, la tensión siempre ha estado presente y eso se ha palpado en el ambiente. Por eso, muchos interpretaron las palabras de Tsitsipas como un golpe bajo a un rival con el que tiene cuentas pendientes.

Incluso en 2023, Tsitsipas hizo unas declaraciones afirmando esta mala relación: "Kyrgios fue quien rompió nuestra relación. En Wimbledon estaba tratando de competir mientras él hacía de payaso".

Un comentario que Kyrgios rebatió diciendo: "Ese es el partido en el que golpeó a alguien en la multitud, tiró una pelota fuera del estadio y le dieron una lección en una cancha llena".

Un positivo que tardaba en llegar al mundo...

Sobre el positivo en cocaína, Tsitsipas afirmó que le sorprendió que la noticia hubiera tardado en salir a la luz, ya que había oído hablar de esos comportamientos de Kyrgios en el circuito fuera de las pistas. "Me lo esperaba, aunque me sorprende que haya llegado tan tarde".

La muestra se recogió el 22 de junio durante el Mallorca Open. Lo que se detectó fue benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. Una vez que se hizo público el positivo del tenista, le suspendieron provisionalmente.

El perdón de Kyrgios

El propio Kyrgios reconoció que fue "un enorme error", se disculpó y dijo que las lesiones de los últimos años le habían pasado una fuerte factura física y mental.

El tenista australiano podría enfrentarse a una sanción de hasta cuatro años. En esta temporada, Kyrgios ha tenido poca participación en el circuito y actualmente está clasificado alrededor del puesto 900. Su carrera ha pendido de un hilo muchas veces por las lesiones constantes.

Ahora que Stefanos acaba de ganar en la primera ronda del último Grand Slam del año al cabeza de serie número 10, Tsitsipas se enfrentará en su próximo encuentro al sudafricano Lloyd Harris.