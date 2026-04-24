Tsitsipas explota contra su padre en Madrid: "Vete a la mierda"

Stefanos Tsitsipas atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera. El griego, actualmente fuera del Top 50 y lejos de sus mejores años, logró avanzar en el Masters 1000 de Madrid tras una trabajada victoria ante el estadounidense Patrick Kypson, pero dejó una imagen de enorme tensión durante el partido.

Tsitsipas terminó imponiéndose por 3-6, 7-6 y 7-6 después de 2 horas y 38 minutos, en un duelo en el que estuvo al borde de la eliminación y tuvo que remontar ante un rival procedente de la fase previa.

El triunfo le permite seguir con vida en La Caja Mágica y buscar confianza sobre tierra batida, la superficie donde históricamente ha mostrado su mejor nivel.

Sin embargo, más allá del resultado, lo que más llamó la atención fue su reacción durante un cambio de lado. Visiblemente frustrado por el desarrollo del encuentro, el griego descargó su enfado mirando hacia su equipo.

Según usuarios griegos en redes sociales que interpretaron las imágenes, Tsitsipas dirigió duros insultos hacia su padre, Apostolos Tsitsipas, con frases cargadas de tensión y rabia.

La escena vuelve a poner el foco sobre una relación compleja entre padre e hijo, marcada en los últimos años por altibajos dentro y fuera de la pista. Tras romper recientemente su vínculo profesional con Goran Ivanisevic, Tsitsipas había reincorporado a su padre a su equipo técnico.

Pese al caos emocional, el heleno consiguió recomponerse en el tramo final y cerró una victoria muy necesaria para su confianza.

En la siguiente ronda se enfrentará a Alexander Bublik, en otro examen importante para medir si este sufrido triunfo puede marcar un punto de inflexión en su temporada.