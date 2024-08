Tsitsipas explota contra su padre: "Estoy muy decepcionado, merezco un entrenador que me escuche"

Montreal era una gran oportunidad para que Tsitsipas recuperase confianza y sumara un buen puñado de puntos. El Masters 1000 que se celebra en Canadá contaba con grandes ausencias y era una buena ocasión para que el griego pudiese sorprender y conquistar un torneo prestigioso. Con la no participación de Djokovic y Alcaraz, Tstisipas era uno de los favortitos para alzarse con el título. Pero el torneo del griego ha sido para olvidar.

En primera ronda se medía a Kei Nishikori. El japonés no es el mismo jugador que etapas pasadas y es el actual número 576 del ranking ATP. Se preveía que fuese un partido tranquilo en que el griego pudiese tener buenas sensaciones, pero el resultado sorprendió a propios y extraños. Nishikori rindió por encima de las expectativas y logró ganar a Ttistipas en primera ronda por 6-4/6-4. Un partido en que el griego terminó totalmente desquiciado.

El tenista se mostró enfadado y desesperado durante el partido. El de Atenas no solo tuvo que enfrentarse a su rival, también a su mente. Tsitsipas no ocultó su cabreo tras su mal partido y su padre fue víctima de su desespación.

"NECESITO UN ENTRENADOR QUE ME ESCUCHE"

El enfado del griego fue tan grande que no dudó en echar del box a su padre. Una acción que sorprendió a propios extraños, dejando un mal sabor de boca al público presente. Tras terminar el encuentro, explicó la polémica decisión y dio los motivos de su enfado: "He tenido una discusión con mi padre durante el partido, no estoy acostumbrado a algo así, pero un partido de Masters 1000 es para mí un partido muy importante. Necesito y merezco un entrenador que me escuche y esté atento a mi feedback como jugador".

"NO HA SIDO MUY INTELIGENTE"

La 'rajada' no terminó aquí y continuó criticando al que aún es su entrenador: "Mi padre no ha sido muy inteligente a la hora de manejar esto, y no es la primera vez que le pasa. Estoy muy decepcionado con él. No sé si debería considerar hacer algún cambio, pero estoy muy decepcionado".

El número 11 del mundo fue muy duro con la labor de su padre y añadió que el entrenador no es quién está en la pista: "Lo más importante para un jugador es recibir información correcta y correcta por parte de su entrenador. El entrenador no es el que utiliza la raqueta, es el jugador quien ejecuta el plan. Es un trabajo colaborativo en el que ambos deben aportar. Tiene que ser recíproco si quiero desarrollar mi tenis", concluyó el griego.

Habrá que estar atento durante los próximos días para ver si todo lo sucedido el pasado jueves se quedará en un simple 'calentón' o, por otro lado, Tsitsipas hará cambios en su organigrama deportivo.