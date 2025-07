Tsitsipas se despacha a gusto de Goran Ivanisevic tras separarse: "Es difícil trabajar con dictadores"

Parece que Stefanos Tsitsipas no consigue levantar cabeza y ha roto con su entrenador Goran Ivanisevic tan solo dos meses después de haber iniciado este vínculo profesional. Lo que parecía una buena relación, ha resultado ser una guerra de puyas entre el técnico y el jugador.

Esta unión tan solo ha durado dos torneos, la Copa Hopman y Wimbledon, donde el tenista no ha sabido encontrar victorias. Hecho que no ha superado las expectativas que Ivanisevic que hace apenas un mes, aseguraba tener. "Debe estar en el top-10", afirmaba el que fuera el entrenador de Novak Djokovic. "Lo que más me gusta de él es su carácter competitivo, su agresividad en cancha o su estilo de juego", añadía.

Esto representa otro cambio de rumbo en la carrera de Stefano que, según han confirmado desde Grecia, retomará su relación profesional con su padre, Apostolos. "Tras separarse de Goran Ivanisevic, Stefanos Tsitsipas volverá a trabajar con su padre". Será una nueva oportunidad entre Stefanos y su progenitor, aunque no acabó muy contento en la última ocasión.

Cuando anunció su vinculación con Goran, Stefanos fue muy crítico con su padre. "Goran nunca miente. Desde el primer día, me dijo las cosas tal y como las veía, no edulcoró nada el relato. No quiero a alguien que quiera complacerme, no me confunde, me da una información simple y no me agobia, tampoco hace que me enfade. "No es mi padre". Algo que en su momento alababa y ahora ha sido su cruz.

GORAN HABLÓ MAL DE STEFANOS EN WIMBLEDON

A principios de mes, Goran le lanzó un dardo envenenado al que en ese momento era su pupilo tras su temprana eliminación en Wimbledon, "Quiere, pero no hace nada. Solo dice 'Quiero, quiero', pero no veo ese movimiento. Me quedé impactado, nunca he visto a un jugador en peor estado de forma en mi vida. Con esta rodilla, estoy tres veces más en forma que él. Esto es realmente malo", declaraciones muy duras que no fueron del agrado de Stefanos.

En sus redes sociales ha comunicado de manera cordial su desvinculación de Goran. "Trabajar con Goran Ivanisevic fue "una experiencia breve, pero intensa y un capítulo verdaderamente valioso" en su trayectoria, además de agradecerlo claramente. "Agradezco el tiempo, el esfuerzo y la energía que dedicó a mí y a mi equipo. Ahora que cada uno sigue su camino, siento un gran respeto por Goran, no solo por lo que ha logrado en el tenis, sino también por quién es como persona. Le deseo todo lo mejor en el futuro", concluía.

Pero esa realidad cordial se ha esfumado cuando los medios griegos le han preguntado por esta separación y el tenista se ha despachado a gusto de su ya exentrenador. "Si trabajo con las personas adecuadas, se crea un buen ambiente en el que estoy cómodo. Eso no implica que sentirme cómodo equivalga a que se deje de entrenar cuando yo quiera o que lo haga a menor intensidad. La gente de mi confianza es aquella que valora el esfuerzo y genera un ambiente de trabajo agradable en el que pueda desarrollarme. Es difícil trabajar con dictadores que hablan mal de ti y no son cercanos conmigo ni mi entorno. Solo quiero construir un equipo que sea una familia, con los que pueda contar como amigos cuando acabe mi carrera", sentenció el griego.

PIDE PERDÓN A SU PADRE

Además, Stefanos reflexionó sobre su relación con su progenitor. "No fue correcta la manera en que traté a mi padre y puse fin a nuestro trabajo juntos. Lo hemos hablado y me he disculpado con él. Estamos explorando nuevas maneras de comunicarnos para que no vuelvan a suceder episodios como ese. Amo a mi padre con todo mi corazón, lo que ha hecho por mí es muy emocionante. No quiero separarme nunca de mi familia. Puede que surjan tensiones, pero no encontraré con nadie una relación como la que tengo con mi padre", aseveró un Tsitsipas que parece roto por dentro.

Stefanos con Goran a los inicios de su relación / Twitter

Para añadir: "Los errores que he cometido en mi carrera son que, en algunas etapas, he competido en exceso y he entrenado demasiado, lo cual arruinó mi estado de ánimo y relación con el tenis. Hay que saber cuándo parar y tener claro que el talento por sí solo no basta. Cada uno debe encontrar su manera de estar en la élite. Ahora mismo me siento más cerca de ese Stefanos de 15 años que amaba el tenis. Estoy entrenando entre 3 y 4 horas diarias con la mentalidad correcta, creo que si sigo así, pronto volveré donde merezco estar", dijo con rotundidad un Stefanos Tsitsipas, que continúa mandando mensajes incoherentes.