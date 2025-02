Tsitsipas y Badosa, ¿también pareja en la pista?

La española Paula Badosa y el griego Stefanos Tsitsipas, una de las parejas de moda del circuito tenístico internacional, ejercerán también de pareja en la pista. Los tenistas han confirmado su participación en la Eisenhower Cup, un torneo de exhibición mixto que reúne a ocho parejas del ATP y el WTA Tour.

La competición, antesala de Indian Wells, se disputará el próximo 4 de marzo y reunirá a otra ilustre pareja, la formada por el australiano Alex De Miñaur y su prometida, la británica Katie Boulter.

Más allá de las parejas sentimentales, el torneo, que se disputa en el Indian Wells Tennis Garden, contará con otros grandes nombres del panorama internacional. La número 1 del ranking WTA, Aryna Sabalenka, se unirá al estadounidense Taylor Fritz en buscar de revalidar la victoria que consiguieron en 2023. El otro dúo confirmado es el formado por la griega Maria Sakkari y el noruego Casper Ruud, otra asociación de alto nivel.

La neoyorquina Emma Navarro y el flamante semifinalista del Open de Australia, Ben Shelton, repetirán unión tras imponerse en la pasada edición. Madison Keys y Tommy Paul formarán otra de las parejas en liza mientas que aún no se ha desvelado la octava.

Precedentes

No es la primera vez que Badosa y Tsitsipas compartirán pista. La pareja ya ha formado equipo en otros torneos antes y en algunos casos con buenas sensaciones. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto conquistaron el US Open Mixed Madness, un torneo de dobles mixto previo al US Open. Una victoria con la que se embolsaron además 250.00 dólares, enfrentándose a otras tres duplas. Los estadounidenses Coco Gauff y Ben Shelton, la japonesa Naomi Osaka y el australiano Nick Kyrgios y los también estadounidenses Taylor Fritz y Amanda Anisimova (sustituta de la bielorrusa Aryna Sabalenka) compartieron competición en esta cita que se celebró en la Arthur Ashe de Nueva York.

Badosa y Tsitsipas se impusieron en la semifinal a Gauff y Shelton por 6-4 y doblegaron después a Fritz y Anisimova por 5-3 en la final para sumar su primer éxito en la pista.

Posteriormente 'Tsitsidosa' participó en el cuadro de dobles mixtos del US Open donde cayeron eliminados en primera ronda por la pareja mexicana formada por Giuliana Olmos y Santiago González.

Previamente, Badosa y Tsitsipas habían estado inscritos en el cuadro de Roland Garros, donde hubieran hecho su primera participación en torneo oficial. Finalmente no participaron para que el griego pudiera centrar sus esfuerzos en el cuadro individual así como en el dobles masculino, donde participó junto a su hermano Petros.