Tsitsipas arremete contra la prensa: "La verdadera clasificación debería basarse en quién sobrevive a la rueda de prensa"

Stefanos Tsitsipas parece haber recuperado parte de su gran nivel en Madrid. Tras meses de ostracismo y de resultados decepcionantes, el griego volvió a jugar un tenis brillante en la Caja Mágica y solo un partido memorable de Casper Ruud le pudo frenar en octavos de final.

Con la vista ya puesta en Masters 1000 de Roma, el tenista heleno no deja su actividad en redes sociales por la que ya se ha hecho famoso, sobre todo con mensajes en su cuenta de X, donde deja auténticas perlas para su público. La última de ellas, un ataque a la prensa, aunque con un mensaje divertido.

“La verdadera clasificación debería basarse en quién sobrevive a la rueda de prensa posterior al partido sin decir algo de lo que se arrepienta”, escribió Tsitsipas, dejando claro que lo de sentarse a responder preguntas tras cada partido no es su actividad favorita.

El griego critica la búsqueda constante del titular fácil, algo que se ha convertido en cotidiano en su caso, en gran parte porque él mismo ha ido dando motivos para ello.

Ahora, Tsitsipas reclama que salir de las ruedas de prensa sin responder mal debería ya ser un mérito, aunque cierto es que en el mundo del tenis es poco común que las conferencias de los jugadores suban de tono.

Siguiendo esa lógica, si hay un jugador que encajaría perfectamente en ese perfil es Jannik Sinner. El italiano rara vez protagoniza declaraciones polémicas o incendiarias, tanto en la victoria como en la derrota, lo que le convierte en uno de los tenistas más sobrios y medidos ante los medios de comunicación.

MENSAJE A SINNER

Precisamente el italiano fue uno de sus últimos protagonistas en su cuenta de X. “El diablo viste de Prada pero Sinner viste de Gucci” escribió el griego en un tweet para ejemplificar la elegancia con la que viste Sinner de la mano de la marca Gucci y haciendo alusión a la famosa película The Devil Wears Prada, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, que vuelve a estar de moda en las carteleras.

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Sin duda, Tsitsipas es siempre noticia, sea dentro o fuera de la pista.