Trungelliti denuncia racismo en Madrid: "Fue un bochorno"

Marco Trungelliti ha alzado la voz después del polémico partido vivido en el Mutua Madrid Open frente a Daniel Mérida. El argentino denunció comportamientos racistas e insultos por parte de algunos aficionados durante un encuentro cargado de tensión en la Pista 3 de la Caja Mágica.

El duelo ya dejó imágenes muy calientes sobre la pista, especialmente en el tercer set, cuando Trungelliti llegó a encararse con parte del público y detuvo el partido durante varios minutos mientras reclamaba la presencia del supervisor.

En pleno momento de máxima tensión, el argentino se dirigió a la grada con un grito que reflejaba el ambiente vivido. “¿Por qué no gritas ahora? ¡Cagón!”, espetó mirando a la zona desde donde llegaban los insultos.

Un día después, el jugador quiso explicar públicamente lo sucedido a través de sus redes sociales. “Para terminar con el tema de anoche. ¿Fue un bochorno? Sí. ¿Hubo racismo? Sí. ¿Faltas de respeto desde el primer momento? Sí. ¿Se hizo algo al respecto durante el encuentro? No mucho”, escribió.

El ambiente, según relataron varios testigos, incluyó silbidos, bocinas e interrupciones constantes, en una escena más cercana a otros deportes que al habitual respeto del circuito tenístico.

Pese a todo, Trungelliti terminó cayendo derrotado en un partido marcado por el ruido externo más que por el tenis.

MÉRIDA RECHAZA

Por su parte, Mérida también se desmarcó del comportamiento de parte de la grada y mostró públicamente su rechazo. “Quería dar las gracias al público que vino a animar respetuosamente. Los que vinieron a insultar no nos representan”, publicó el español.

Además, tuvo palabras de respeto hacia su rival tras el duelo. “Máximo respeto a Marco por estos dos partidos en tres días”, añadió.

Un episodio incómodo para el torneo madrileño que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del comportamiento del público en el tenis profesional.