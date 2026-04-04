Trungelitti, el hombre que llevó a varios tenistas a juicio por amañar partidos: "Me abandonaron, recibí insultos de jugadores"

Marco Trungelitti ha hecho historia en el mundo del tenis. Uno de esos jugadores argentinos que disfrutan y se hacen duros sobre la tierra batida ya forma parte del top 100. Aprovechando el torneo de Marrakech, que ha dejado tantas sorpresas por el camino, el sudamericano superó a uno de los favoritos, como es Corentin Moutet, para clasificarse a las semifinales.

"Es increíble. ¿Entraré en el cuadro principal de Roland Garros? Mejor aún, al menos ya no tendré que luchar como un animal en la fase previa", comentaba el argentino, que ha entrado en el top 100 en el mejor momento posible, cuando se cerrará el cuadro para el Grand Slam de arcilla y le permitirá evitar disputar los clasificatorios en los que hay tanto desgaste.

Marco Trungelitti, celebrando su triunfo en Marrakech / X

Trungelitti no es solamente conocido por sus éxitos dentro de la pista, sino por su lucha por un deporte justo fuera de ella. En el año 2015, un número desconocido lo llamó a su teléfono y le propuso colaborar en una actividad extradeportiva, concretamente en el amaño de partidos. "Ese tipo me dijo que trabajaba con ocho tenistas, no todos argentinos", confesaría el tenista más adelante.

Le llegaron a ofrecer cantidades cercanas a los 100.000 dólares por amañar partidos ATP y unos 10.000 por duelos en el circuito Challenger. Trungelitti no dudó en denunciar esta actividad a la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) y proporcionó nombres, números de teléfono y toda la información necesaria. Llevó a juicio a varios tenistas como Nicolás Kicker, Fede Coria y Patricio Heras.

"Recibí insultos de jugadores y entrenadores"

"Simplemente me utilizaron y luego me abandonaron en medio del mar. Todavía estoy pagando las consecuencias de uno de los procedimientos más desagradables que he visto. De repente, nadie me saludaba, nadie me prestaba atención. Recibí insultos de jugadores y entrenadores", reconoció el argentino, que se ha aislado en Andorra junto a su familia.

Después de pasar una mala etapa, el tenis vuelve a sonreírle. A sus 36 años, ha alcanzado el mejor ranking de su carrera y luchará este sábado por un puesto en la final del ATP de Marrakech. Delante tendrá un rival duro, como es el italiano Luciano Darderi, pero en esta semana de ensueño nada es imposible.