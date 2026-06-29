Tres alegrías más allá de Jódar y una despedida para el tenis español en Wimbledon

La primera jornada de Wimbledon dejó emociones de todo tipo para el tenis español. Desde la primera victoria de Pablo Carreño en el Grand Slam londinense hasta el sueño cumplido de Dani Mérida, pasando por la sólida actuación de Sara Sorribes y la amarga despedida de Roberto Bautista en el que será su último paso por la hierba del All England Club.

Carreño rompe una barrera pendiente

Después de siete participaciones sin conocer la victoria, Pablo Carreño por fin pudo celebrar un triunfo en Wimbledon. El asturiano avanzó a la segunda ronda tras la retirada del canadiense Denis Shapovalov, que abandonó el encuentro por molestias en el hombro cuando el español dominaba por 6-3 y 7-6(7).

La victoria tuvo un significado especial para el gijonés, que llevaba años persiguiendo este momento.

"Ha sido muy especial. Irme sin ninguna victoria en Wimbledon era extraño y por suerte ya la tengo. Lamentablemente se ha retirado. Es cierto que llevaba el partido bien encaminado, aunque no estaba ganado", explicó.

Carreño recordó además las circunstancias que habían marcado sus anteriores participaciones.

"Los primeros años que vine acababa de entrar en el Top 100 y no preparaba mucho Wimbledon. Me tocaron rivales muy duros como Ferrer, Monfils o Raonic. Luego hubo años en los que no pude jugar: en 2023 y 2024 por lesión y en 2025 por el nacimiento de mi hijo", señaló.

Precisamente la familia tuvo un papel protagonista en una jornada especialmente emotiva.

"Poder vivirlo con mi familia, mi hermana, mi mujer y mi hijo ha sido emocionante. Mi hijo me debía una del año pasado. Ya estamos en paz y ya ha pagado su deuda", bromeó entre risas.

En segunda ronda se enfrentará a Rafa Jódar, que superó al británico Felix Gil por 6-3, 6-3 y 7-5. Ambos ya se vieron las caras en Roland Garros, con victoria para el madrileño.

Mérida cumple un sueño

También vivió un día inolvidable Dani Mérida, que consiguió la primera victoria de su carrera en Wimbledon gracias a la retirada del argentino Camilo Ugo Carabelli.

El madrileño, número 85 del ranking ATP, estaba remontando el encuentro cuando su rival se vio obligado a abandonar. El marcador reflejaba 4-6, 3-6, 6-2 y 3-0.

"Es un sueño y estoy disfrutando mucho. Ha sido una pena que se tuviera que retirar, pero estoy muy contento de mi primera victoria", aseguró.

Mérida reconoció que el inicio del partido fue complicado debido a los cambios de horario provocados por otros encuentros.

"Me pilló terminando de comer y me dieron quince minutos para prepararme. Al principio me costó por los nervios, pero luego me fui soltando", explicó.

El español admitió además que todavía está en pleno proceso de adaptación a la hierba.

"Tengo que cambiar la mentalidad porque juego como si estuviese en tierra batida o pista dura. Intento jugar la derecha y es un tenis que aquí no sirve tanto", reconoció.

Su próximo rival saldrá del duelo entre Marin Cilic y Daniil Medvedev, octavo cabeza de serie del torneo.

Bautista se despide de Wimbledon

La nota amarga de la jornada la protagonizó Roberto Bautista, que disputó su último partido en Wimbledon antes de retirarse a final de temporada.

El castellonense cayó ante la joven promesa brasileña Joao Fonseca por 7-6(4), 6-4 y 6-3, poniendo fin a una trayectoria que tuvo su momento más brillante en las semifinales alcanzadas en 2019.

A sus 38 años, Bautista tuvo opciones de adelantarse en el primer parcial, pero acabó cediendo ante el talento y la agresividad del brasileño, que disputaba apenas su segunda participación en el torneo londinense.

Sorribes avanza con autoridad

La mejor noticia para el tenis femenino español llegó de la mano de Sara Sorribes. La castellonense, actual número 252 del ranking WTA, superó con claridad a la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva por 6-2 y 6-3 para alcanzar la segunda ronda e igualar su mejor resultado en Wimbledon.

Sorribes dominó el encuentro de principio a fin y mostró una gran solidez en su primer torneo individual sobre hierba de la temporada.

La española no concedió ninguna bola de break en el primer set y cerró la manga inicial en apenas media hora. En el segundo parcial mantuvo el control pese a una breve reacción de su rival y certificó el triunfo sin mayores complicaciones.

Ahora le espera un desafío de máxima exigencia. En segunda ronda se enfrentará a Jessica Pegula, actual número 4 del mundo, que derrotó a la checa Darja Vidmanova por 7-5 y 6-3.

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Así arrancó Wimbledon para la representación española: con la alegría de Carreño, el estreno soñado de Mérida, la solidez de Sorribes y la emotiva despedida de Bautista, uno de los grandes referentes del tenis nacional en la última década.