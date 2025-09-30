El tremendo enfado de Alcaraz con el árbitro: "No has jugado a tenis en tu vida"

Carlos Alcaraz protagonizó este martes una imagen poco habitual en pista. Y es que el tenista murciano, casi siempre alegre mientras tiene una raqueta en su mano, mantuvo una acalorada discusión con el juez de silla Fergus Murphy que no pasó desapercibida para nadie.

Todo sucedió durante el partido del tenista murciano en Tokio. Carlos disputa este martes la final del ATP 500 en la ciudad nipona, donde busca el octavo título de una temporada casi perfecta hasta ahora. Sin embargo, algo sucedió durante el partido que sacó de sus casillas a Alcaraz, que enfocó su enfado hacia el juez de silla del encuentro.

Una discusión acalorada

Y es que Fergus Murphy decidió sacar un warning a Carlos por tardar demasiado tiempo en sacar. El murciano venía de acabar un punto en la red, así que suponía que tendría más tiempo del normal para volver a su posición y preparar el saque. No fue así; el juez de silla decidió empezar a contar justo cuando el número uno terminó el punto. Y ahí fue cuando todo se encendió.

Bueno, pues tenemos la chinada del año.



pic.twitter.com/HWsYlANUqs — Alcatraz (@RufiEnLancha) September 30, 2025

"¿Tú ves normal que yo acabe un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir a por las pelotas, sin tiempo para descansar?", expresó Carlos cuando llegó a su banquillo para descansar tras el juego. "¿Lo ves normal o no? No has jugado al tenis en tu vida", terminó por explotar Carlos ante la mirada de un público nipón que no terminaba de enterarse de lo que estaba pasando.

Carlos Alcaraz vuelve a estar en una final y ya van diez de manera consecutiva. Unas cifras espectaculares que igualan al mejor Nadal y elevan el techo del murciano hasta el Olimpo del tenis mundial. El español lucha por el título contra el jugador que rompió su racha de victorias seguidas y llega en uno de los mejores momentos de su carrera: Taylor Fritz.