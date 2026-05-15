El tremendo elogio de Medvedev a Landaluce: "Si juega como en el primer set, está solo por detrás de Sinner y Alcaraz"

Otro de los grandes nombres del tenis español en el Masters 1000 de Roma es el de Martín Landaluce. Al igual que Jódar, el madrileño se quedó a las puertas de alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Roma. No hay que olvidar que entró como 'lucky loser' al cuadro y firma su segunda presencia en los cuartos de final de un Masters 1000, tras hacerlo también en Miami.

El español puso contra las cuerdas a Daniil Medvedev, que tuvo que dejarlo todo en la pista para retar a Sinner en la siguiente ronda. El ruso, después del partido, lanzó un gran elogio a su contrincante, algo que no hace de manera habitual. Si bien es cierto que exageró su afirmación con un tono cómico, quiso poner en valor el trabajo de Landaluce en la primera manga del choque.

Martín Landaluce, en el Masters 1000 de Roma / Europa Press/Contacto/Psnewz/Psn

"Jugó increíble al principio. Si juega como en el primer set siempre, top 5 al final del año, Turín, solo por detrás de Sinner y Alcaraz... Sin embargo, cuando eres joven es difícil mantener ese nivel todo el partido. Estoy contento de haber sacado adelante el encuentro", aseguró. Landaluce es del mismo año que Jódar y se criaron juntos en el Club de Tenis de Chamartín.

La subida en el ranking de Martín Landaluce es descomunal y está situado en la posición número 65 del mundo. En este torneo, ha pasado por delante de 29 tenistas y aspira a ser un hueso duro de roer en Roland Garros. Ante la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, la presencia de jugadores como Jódar y Landaluce es una gran noticia para el tenis español.

El madrileño tiene que perfeccionar muchos golpeos, pero el que mejor ha exhibido esta semana en Roma es la derecha. De hecho, ha contado con la mejor valoración media de derecha de todo el torneo, incluso por encima de Jannik Sinner por una sola décima. Su saque y su derecha son de momento los golpeos que mejor domina y más daño hacen a sus rivales.

"Estoy disfrutando mucho y estoy jugando un nivel fantástico, mi mejor tenis en tierra batida", reconocía Landaluce tras clasificarse para los cuartos de final de Roma. Sin embargo, ni él ni Jódar pudieron alcanzar unas soñadas semifinales. El máximo favorito para el título, sin ningún tipo de discusión, es Jannik Sinner, que sigue siendo un absoluto torbellino en esta gira.