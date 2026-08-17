El torneo de Cincinnati se estrena con sorpresas y avances españoles en Ohio

Cincinnati ya ha dado el pistoletazo de salida con sus primeros encuentros y, como siempre, ha traído consigo alguna que otra sorpresa. Sin Alcaraz ni Sinner participando en el cuadro principal, las opciones de que irrumpa un nuevo ganador son esperanzadoras.

Todo apuntaba a que esta era la ocasión perfecta para Djokovic de sumar un título más a su extenso palmarés, pero las extremas condiciones de calor impidieron que el serbio hiciera una actuación estelar tras regresar a Ohio tres años después de proclamarse campeón.

Ben Shelton: un visto y no visto

Esta no fue la única sorpresa del torneo. Y es que, tras coronarse como el rey en Canadá hace apenas unos días, cayó de forma sorpresiva. El poco tiempo que existe entre cita y cita no favorece una buena recuperación para los tenistas.

En el tenis todo puede pasar, y, si no, que se lo digan a Ben Shelton, quien levantaba su segundo Masters 1000 en Montreal y ahora se despide de Cincinnati en un visto y no visto.

Sabalenka empieza a alzar el vuelo

Para suerte de Sabalenka, no ha sido su caso. La bielorrusa, que lleva meses sin levantar un título, ha comenzado con buen pie en Cincinnati, superando a Talía Gibson en su debut por 6-2 y 7-6(7), en un encuentro que se extendió durante casi dos horas.

Sin buenos resultados en arcilla ni en hierba, Sabalenka vive uno de sus momentos más complicados en el tenis y busca recuperar las buenas sensaciones de cara al US Open. La bielorrusa está más cerca que nunca de perder la primera posición del ránking, después de que la actual número 2 del mundo, Elena Rybakina, haya firmado una mejor temporada.

La reina de Canadá sale victoriosa en Cincinnati

Lo mismo sucedió con Iga Swiatek. La reciente campeona de Toronto ha conseguido ganar su primer encuentro en Ohio y cuenta con el peso de ser la defensora del título. Venció a la tenista colombiana Emiliana Arango por 6-3 y 6-0.

Swiatek afronta Cincinnati con poco tiempo para recuperarse de Canadá: "No es como si hubiera estado súper cansada después de Toronto. Sabía que solo necesitaba un poco de descanso", apuntaba Iga.

Casi pleno español

Por el lado español, podríamos decir que ha habido un casi pleno en las primeras jornadas del torneo en Ohio. Rafa Jódar, Daniel Mérida y Martín Landaluce avanzan a las siguientes rondas, pero no consiguen hacerlo Jéssica Bouzas ni Pablo Carreño.