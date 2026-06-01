Toni Nadal, tío de Rafa, da su pronóstico sobre Jódar en Roland Garros: "Es lo que hace falta para encarar estos partidos"

Rafa Jódar sigue sorprendiendo en Roland Garros. El tenista madrileño se clasificó para los cuartos de final tras vencer a Pablo Carreño y tendrá el primer gran partido de su carrera. En la Phillipe Chatrier y contra el máximo favorito para alzarse con el título: Alexander Zverev. Sin embargo, Toni Nadal cree en las posibilidades de la promesa (o ya realidad) española.

"Creo que Jódar gestionará bien jugar en la central, siempre le he visto con mucha decisión, valiente y eso es lo que hace falta para encarar estos partidos", analizó Toni en 'Radioestadio'. Será el primer partido de Rafa en la Phillipe Chatrier, después de que haya disputado todas las rondas en pistas de menor importancia, aunque el último duelo se celebrara en la Suzanne Lenglen.

Rafa Jódar celebra el pase a cuartos de final / EFE

"Vamos a ver; evidentemente se ha abierto, e incluso creo que Jódar tendría alguna opción de ganar. ¿Por qué no? Ayer jugó bastante bien. Es un jugador valiente, se le ha ido un rival importante en tercera ronda como Fritz y, aunque no es un favorito claro, está todo muy igualado y creo que tendría sus opciones", comentó una ronda antes.

Tras ganar a Carreño, Jódar se convirtió en el octavo jugador de menos de 20 años en alcanzar los cuartos de final de Roland Garros en siglo XXI. Antes que él, lo habían conseguido Roger Federer (2001), Rafa Nadal (2005), Novak Djokovic (2006), Ernests Gulbis (2008), Jannik Sinner (2020), Carlos Alcaraz (2022) y Holger Rune (2022).

La opinión de Álex Corretja

"Me impresiona lo que está consiguiendo Jódar a su edad. Con lo que venía haciendo, tenía que estar en cuartos de Roland Garros. Mojarse entre Zverev o Jódar es como tirarse a la piscina sin agua. Sinceramente, creo que Zverev lleva toda una vida esperando este momento, llega muy fresco, y para Jódar va a ser un partido durísimo para él".

"Es una experiencia primeriza para él, en una ronda tan avanzada. Por el mismo lado del cuadro están Fonseca y Mensik, que son dos jugadorazos, pero están los dos fundidos. Y en el otro lado está todo muy abierto. Entonces, cualquier cosa puede pasar, pero creo honestamente que para Zverev es una oportunidad muy grande de ganar el torneo. El partido más difícil posible para Jódar es el de Zverev", cerró.