Toni Nadal, tío de Rafa, avisa a Alcaraz: "A su edad no tiene que arriesgar"

La posible ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros está dando mucho que hablar. Incluso Toni Nadal, exentrenador de Rafa, se expresó al respecto y dio al consejo al tenista murciano para gestionar esta dolencia. El español tuvo que retirarse del Barcelona Open por unas molestias en la muñeca que fueron a más y le han impedido estar en el Mutua Madrid Open.

"He escuchado las declaraciones y parece que tiene más o menos claro que será difícil jugar allí. De todos modos, te diré, lo que ha dicho me parece muy acertado porque a su edad no tiene que arriesgar, con 22 años, va a cumplir 23, le quedan muchos años y la lesión de muñeca, si tiene un tendón inflamado, es mucho mejor tener precaución y ya veremos", comentaba Toni sobre lo que dijo Alcaraz en los Laureus.

También expresó que, según lo que había comentado el tenista, la presencia de Alcaraz en Roland Garros no está para nada clara. "Todavía falta un mes y unos días para empezar el torneo, pero escuchándole, parece ser que su participación en Roland Garros está complicada", reconoció.

Carlos Alcaraz, premio Laureus al mejor deportista de 2025. / Pablo Cuadra / Laureus

Toni Nadal aprovechó para explicar la lesión de Carlos Alcaraz, ya que vivió una situación similar con Rafa durante su carrera como entrenador. "Rafael tuvo algo parecido en la muñeca, aunque tuvo la suerte que era la muñeca derecha, y Rafael, siendo zurdo, pudo seguir entrenándose, golpeando de drive... En el caso de Carlos, imagino que, no sé el tiempo que le habrán dicho, pero es tiempo de total inactividad".

"Aunque Carlos coge la forma rápido, si queda un mes normalmente siempre te aconsejan no volver a la competición si la lesión no está completamente curada. Y creo que esto es lo que creo que va a hacer él", dijo. Por el momento, su participación en el Masters 1000 de Roma parece imposible, mientras que todavía existe un hilo de esperanza para estar en París.

Toni Nadal, exentrenador de Rafa / PABLO MARTIN

"Creo que es muy duro, porque dejarse un Grand Slam siempre es duro, pero si encima es en el que Carlos tiene probablemente más opciones de repetir el título, aunque perdiera en Montecarlo con Sinner, para mí Carlos era el claro favorito. Dejárselo es duro y complicado para él, pero creo que él inteligentemente antepone la carrera al deseo de jugar inminentemente", analizó.

La gran caída en el ranking que tendría Alcaraz

En caso de saltarse Roland Garros, Alcaraz perdería una inmensa cantidad de puntos en el ranking ATP. De hecho, perderse Roma y París le haría caer 3.000 puntos en el ranking y dejarle el camino llano a Jannik Sinner durante una gran parte del año. Sin embargo, es evidente que el murciano necesita recuperarse del todo y no volver antes de tiempo y asumir un riesgo.

"Desgraciadamente se tiene que dejar su primer Grand Slam, es un problema pero tiene muchos años por delante y le quedan a jugar a un buen nivel 50 o 60... Así que tampoco será tan grave, mejor no arriesgar porque casi nunca va bien", sentenció el reconocido entrenador. Está claro que Alcaraz deberá priorizar su físico si quiere estar muchos años en la élite del tenis mundial.