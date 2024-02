Toni Nadal sale en defensa de Rafa y su condición de embajador en Arabia

El anuncio de Rafa Nadal como embajador de Arabia Saudí a principios de enero ha levantado un sinfín de críticas a las que el tenista ha tenido que hacer frente en las últimas semanas.

El balear ha recibido también el apoyo de algunos de sus compañeros, como por ejemplo Carlos Alcaraz, y también de algunas de las personas de su círculo más cercano. El último en salir en defensa de la decisión de Rafa ha sido su tío y exentrenador, Toni Nadal.

"Creo que hoy vivimos en un mundo excesivamente hipócrita", respondió en una entrevista para 'El Mundo' al ser cuestionado sobre el asunto. Para ilustrar su afirmación, Toni recurrió a un curioso ejemplo, remontándose a varias décadas atrás. "¿Cómo ayudas más a mejorar un país, boicoteando a Arabia Saudí o ayudando a sus jóvenes? Esto es lo mismo que cuando los americanos nos incluyeron (aunque de modo limitado), durante la época franquista, en el famoso Plan Marshall para contribuir económicamente a la modernización de nuestro país, pensaron que una cosa era Franco y su régimen, y otra muy distinta los ciudadanos".

El que fuera entrenador de Rafa y actual director de su Academia va un paso más allá en su argumentación. "Si uno quiere boicotear de verdad a Arabia Saudí tiene que no dar noticias cuando se juegue la Supercopa o cuando se celebren acontecimientos deportivos o de otra índole allí", apunta.

Toni afirmó que el tenista "cree que lo que puede aportar puede ayudar a cambiar y a mejorar la sociedad y la vida de muchos jóvenes, igual que si lo hiciera en Cuba o en Venezuela". "A mi sobrino le ofrecieron intentar que los jóvenes hicieran deporte en aquel país. Él creyó que su aportación podría ser buena y por eso tomó esa decisión", zanja al respecto.

Un argumento que el propio Rafa ha expresado en algunas entrevistas. "Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Si después eso no ocurre, en la siguiente entrevista te diré: 'cometí un error y me he equivocado'", explicó el balear en una aparición reciente en 'El Objetivo' de Ana Pastor.

Por último, Toni Nadal aseguró que su sobrino "tomó la decisión a conciencia y si alguien no la comparte, es su problema".