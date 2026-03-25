Toni Nadal replica a Alcaraz: "No está para que se quiera ir a casa"

La inesperada derrota de Carlos Alcaraz ante Sebastian Korda en tercera ronda del Masters 1000 de Miami dejó una imagen poco habitual del número uno del mundo. En pleno partido, visiblemente frustrado, el murciano se dirigió a su banquillo con un mensaje contundente.

“No puedo más, me quiero ir a casa”, lanzó Alcaraz antes de ceder su servicio en el segundo set, en un encuentro que ya se le había complicado tras perder la primera manga.

La escena no pasó desapercibida y ha generado análisis en el entorno del tenis. Uno de los que se ha pronunciado ha sido Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, que valoró lo ocurrido en Radioestadio con un tono crítico hacia la reacción del español. “La temporada no está aún tan cargada para que se quiera ir a casa”, afirmó.

El técnico balear también mostró su sorpresa por el resultado, al considerar que el rival no parecía especialmente peligroso en la previa. “Quedé un poco sorprendido con la derrota de Alcaraz. No veía a Korda un rival demasiado peligroso, pero no vi a Alcaraz muy fino”, explicó.

Además, Toni Nadal quiso contextualizar las dificultades que está encontrando el murciano, señalando que es lógico que los rivales adapten su juego cuando se enfrentan al número uno del mundo. "Es normal que los rivales busquen la forma de ganar a Alcaraz”, apuntó.

LÍDER EN TIERRA

Pese a la derrota en Miami y al reciente tropiezo en Indian Wells, el técnico no duda del futuro inmediato del español, especialmente de cara a la gira de tierra batida. “En tierra, Alcaraz para mí es el máximo favorito. Le veo muy superior a Sinner en esa superficie”, aseguró.

Para Toni Nadal, lo ocurrido forma parte del proceso natural de cualquier gran jugador y no altera su proyección a corto plazo.

Noticias relacionadas

“Aunque haya perdido en estos dos torneos, la trayectoria de Alcaraz no peligra. Es un pequeño bache que tienen todos, pero le veo favorito para Roland Garros”, concluyó.