Toni Nadal, sobre la muñeca de Alcaraz: "No sé cómo responderá, pero Carlos será de nuevo el más claro aspirante a levantar el trofeo"

El debut de Carlos Alcaraz tras meses de inactividad generaba una gran expectación entre los aficionados del tenis. Muchos meses que se han convertido en una eternidad sin la representación del mejor tenista español, que no solo se han hecho largos para nosotros, sino también para el exentrenador Toni Nadal.

El que ha sido el gran artífice de una carrera tan fructuosa como la de Rafael Nadal sigue muy de cerca las carreras de las nuevas generaciones tenísticas y ya en ocasiones ha demostrado la admiración que siente por Carlos Alcaraz.

Toni Nadal describió en su columna de El País qué suponía para un tenista como 'Carlitos' volver tras una lesión que le ha obligado a dejar el circuito casi cinco meses. "Llegar a una cita tan complicada como el US Open sin haber tenido la oportunidad de disputar algunos partidos previos de preparación es una dificultad añadida a la que Carlos tendrá que hacer frente", comentaba el exentrenador.

Volver en un Grand Slam es "muy exigente"

El equipo del murciano ha llevado con mucha discreción los avances de la recuperación de la muñeca del tenista de El Palmar. Y, en cuanto a la fecha definitiva del regreso del murciano a la competición, finalmente escogieron el US Open como el escenario perfecto.

Volver al último Grand Slam del año puede ser una decisión arriesgada teniendo en cuenta la exigencia física que demanda y todo lo que tiene Alcaraz en juego en este major: "Los Grand Slams, aunque son exigentes, porque tienes que jugar partidos a cinco sets, por otra parte también te permiten ir recobrando la forma paulatinamente".

Un rodaje que Alcaraz no tiene y que ha intentado recuperar en sesiones de entrenamiento previas con otros compañeros del circuito para poner a punto su muñeca: "Yo no sé si la muñeca va a responder, pero por lo que he visto, la muñeca está totalmente recuperada y el máximo favorito lo veo a él", explicaba Toni.

"Volver a competir requiere un periodo de adaptación tanto físico como mental"

A pesar de que el tenista de El Palmar ha tenido un cómodo debut, a medida que pase de rondas esta dificultad aumentará: "Aunque ya lleve un cierto tiempo entrenando, volver a competir requiere un periodo de adaptación tanto físico como mental que se acrecienta, además, cuando los partidos son a cinco sets".

Lo que sí ha jugado a su favor para que gane cierta confianza en la pista han sido los rivales de los cruces iniciales, que en un principio no tendrían que dar ninguna sorpresa al murciano: "El hecho de que en las dos primeras rondas sus rivales sean bastante asequibles le facilitará esta adaptación y le permitirá ir avanzando en el cuadro sin grandes exigencias, así como ir recuperando de forma paulatina su mejor nivel de juego".

La ausencia de Alcaraz ha dejado que otro español absorba todo el protagonismo, haciendo más fácil este tiempo sin 'Carlitos'. "Durante estos últimos cuatro meses en los que los aficionados españoles no hemos podido disfrutar del brillante tenis y de las victorias de Carlos, hemos tenido la suerte, por otra parte, de contar con la irrupción del madrileño Rafael Jódar", decía Toni, quien señala a Jódar como la otra gran esperanza.

Jódar y Alcaraz las opciones de Toni Nadal a ganar el US Open

El madrileño de tan solo 19 años ha tenido uno de los mejores comienzos en la Era Open, llegando a escalar de forma astronómica posiciones en el ranking. "El joven jugador que, día a día, con sus resultados y su meteórica progresión, nos ha ido ilusionando y ha sabido llenar con su juego el vacío que Alcaraz nos dejó".

Sin la presencia de Sinner y tras la derrota de Novak Djokovic, tanto Jódar como Alcaraz se perfilan como los grandes elegidos de Toni para levantar el título del US Open: "En estos próximos días ambos serán nuestra más firme esperanza y, bajo mi punto de vista, Carlos será de nuevo el más claro aspirante a levantar el trofeo", concluyó el extécnico del ganador de 22 Grand Slams.