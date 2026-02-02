Toni Nadal manda un recado tras la victoria de Alcaraz: "Los jugadores se rinden antes"

Toni Nadal sigue siendo una de las voces más autorizadas del tenis, tanto en España como a nivel internacional. El exentrenador y tío de Rafa Nadal ha valorado la última hazaña de Carlos Alcaraz, campeón este domingo del Open de Australia, donde conquistó su primer major en Melbourne y el séptimo Grand Slam de su carrera.

En declaraciones a Noticias de la Mañana de Antena 3, Toni Nadal no eludió la comparación entre su sobrino y el actual número uno español, aunque matizó el contexto competitivo actual.

Toni Nadal, exentrenador de Rafa / PABLO MARTIN

“Hoy en día creo que Carlos tiene una ventaja. No es lo mismo jugar contra Djokovic, Murray o Federer que ahora. Los jugadores se rinden un poco antes. Eso no le quita ningún mérito a Carlos, que es extraordinario. Yo puedo jugar hasta donde me dejen mis rivales” apuntó.

“Es un jugador completísimo”

Alcaraz ha superado a Rafa Nadal como el tenista más joven de la historia en completar el Career Grand Slam, un hito que refuerza la dimensión de su figura.

Para Toni Nadal, el murciano no parece tener techo. “Es un jugador completísimo, física, técnica y mentalmente. Lo tiene todo para llegar donde quiera. También dependerá de los rivales que le salgan en el camino: si son más duros, tendrás menos opciones; si son más asequibles, más. Pero va a llegar donde él quiera”.

Carlos Alcaraz, con el trofeo del Abierto de Australia en Melbourne. / Dita Alangkara / AP

El técnico balear también se refirió a la separación entre Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, asegurando que no ha tenido ninguna influencia negativa en el rendimiento del tenista en el primer Grand Slam de la temporada 2026:

“Para mí no le ha afectado. Juan Carlos hizo un gran trabajo, pero evidentemente el que juega es Alcaraz. El trabajo estaba hecho. Esto no es como un equipo de fútbol donde cambias jugadores y sistemas. Carlos tiene unas condiciones extraordinarias”.

Noticias relacionadas

Por último, Toni Nadal quiso poner una nota de humor al recordar la imagen de Novak Djokovic dirigiéndose a Rafa Nadal durante la final e invitándole a bajar a la Rod Laver Arena para jugar en su lugar. “Creo que no le hubiera ido muy bien a Djokovic si hubiera bajado mi sobrino” finalizó entre risas.