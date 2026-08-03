Toni Nadal lanza un 'dardo' a Jódar: "Es bueno, pero no tanto como Alcaraz"

La irrupción de Jódar en el circuito ha puesto al nuevo español en el punto de mira del tenis. Nadal, Alcaraz, Davidovich, Bautista... y ahora Jódar escriben sus propias historias bajo la estela del tenis español.

Cinco meses le han bastado al madrileño para hacerse un hueco entre los mejores. Un hecho que no ha pasado desapercibido para Toni Nadal, tío y antiguo entrenador de Rafa Nadal.

El balear ha señalado a Rafael Jódar como el mejor tenista de la nueva generación española, aunque deja claro que todavía se encuentra por debajo del nivel de Carlos Alcaraz.

En una entrevista para Men's Health, el técnico de Manacor ha asegurado que el madrileño de 19 años le está "gustando bastante" por lo que ha visto hasta ahora. "Me parece que es el mejor de la nueva generación", ha afirmado.

Nadal ha destacado la rápida evolución de Jódar, que ha pasado en poco tiempo de ser un desconocido que competía en el tenis universitario y en torneos previos a ganarle a un Top 10 y poner contra las cuerdas a grandes figuras del circuito, como Alexander Zverev en Roland Garros.

"Juega con un gran desparpajo, mejora en cada torneo y es un tipo valiente en los momentos difíciles, incluso llegando a plantarle cara a Jannik Sinner", ha subrayado sobre Jódar.

"No es tan bueno como Alcaraz"

Aunque no lo sitúa al nivel de Alcaraz, ya que "no me parece tan bueno como él", Toni Nadal cree que el joven tenista "va a poner en problemas a los mejores del mundo" y que puede alcanzar grandes metas si mantiene su progresión.

Con estas declaraciones, el entrenador balear pone el foco en Jódar como la principal promesa española detrás de Carlos Alcaraz.

El tercero en discordia: Alexander Zverev

Además, Toni Nadal también quiso dar su opinión sobre el gran momento que está viviendo Alexander Zverev, en parte gracias a la ausencia de Alcaraz en algunas citas importantes. El alemán ha acudido en repetidas ocasiones a los consejos de Toni para mejorar su tenis y se le ha visto entrenando en la academia de Rafa Nadal por segundo año consecutivo.

Toni Nadal dejó claro qué escalón ocupa Zverev dentro del actual dominio de Alcaraz y Sinner: "Hay que aceptar que Alcaraz y Sinner están un poco por encima".

El técnico ha sido claro al hablar del nivel actual del tenis masculino y considera que el italiano y el español están por encima del resto. También cree que algunos jugadores, como Alexander Zverev, han perdido algo de confianza al encontrarse repetidamente con esta situación.

"Tiene que asumir que están por encima"

Según confesó el propio Toni en esta entrevista, le dijo directamente al alemán que debe asumir que los dos jóvenes están por encima de él, pero que eso no le impide conseguir grandes resultados.

Para argumentar su opinión, le recordó a 'Sascha' los casos de Andy Murray y Stan Wawrinka, quienes lograron tres Grand Slam cada uno a pesar del dominio de Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

A pesar de ello, Toni Nadal quiso enviar un consejo al último campeón de Roland Garros: "Cuando salgas a jugar contra Alcaraz o Sinner tendrás menos probabilidades de ganar, pero lucha e intenta estar presente todo el tiempo. Al final es probable que tengas tu recompensa".

Con estas palabras, el tío de Rafa Nadal pone el foco en la diferencia de ambición y nivel entre los dos grandes dominadores actuales y el resto del circuito, que todavía sigue lejos de poder hacerles sombra.