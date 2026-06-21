Toni Nadal lanza una critica al tenis actual: "Todo va de pegar más fuerte"

Toni Nadal ha compartido una reflexión crítica sobre la evolución del tenis masculino en los últimos años. Aunque reconoce el extraordinario nivel de figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el exentrenador de Rafa Nadal considera que el circuito actual ha perdido parte de la regularidad y riqueza táctica que caracterizaban a generaciones anteriores.

El técnico mallorquín destacó las virtudes de los dos grandes referentes del presente, pero aprovechó para establecer una comparación con jugadores que marcaron una época durante la era del Big Four.

"Es evidente que Alcaraz es un jugador muy completo y brillante, y que Sinner posee un control total de la bola", explicó antes de recordar a algunos de los nombres que protagonizaron el circuito durante la pasada década.

Nadal y Toni / Agencias

"Antes era un placer ver jugar a jugadores como Murray, Berdych, Ferrer o Del Potro. Nunca perdían contra jugadores inferiores a ellos. Siempre los encontrábamos en cuartos de final. Hoy en día, se puede ver a un jugador del Top 10 perder contra el 90 del mundo, y a mí eso no me gusta", afirmó.

Para Toni Nadal, una de las principales diferencias entre ambas épocas reside en la consistencia competitiva. En su opinión, los mejores jugadores de generaciones anteriores mantenían una regularidad mucho más elevada a lo largo de toda la temporada, algo que se reflejaba en su presencia constante en las rondas finales de los grandes torneos.

Más allá de los resultados, el mallorquín también considera que el tenis ha sufrido una transformación en términos de estilo de juego.

Toni Nadal. exentrenador de Rafa, da si pronóstico sobre Rafa Jódar / X

"Hoy en día, el tenis consiste sobre todo en golpear la bola lo más fuerte posible. Antes, había más lecturas tácticas, cambios de ritmo y variedad en el juego", señaló.

Las declaraciones de Toni Nadal llegan en un momento en el que Alcaraz y Sinner dominan claramente el circuito masculino y protagonizan una rivalidad que muchos consideran llamada a marcar una nueva era. Sin embargo, el técnico español cree que, pese al enorme talento de ambos, el tenis actual ha evolucionado hacia un modelo más homogéneo, en el que la potencia física tiene cada vez más peso frente a la diversidad táctica que, a su juicio, caracterizaba a generaciones anteriores.