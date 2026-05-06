Toni Nadal, sobre la final de Zverev contra Sinner en Madrid: "Es algo totalmente anormal"

La final del Mutua Madrid Open dejó mucho que desear. Alexander Zverev hizo un partido pésimo ante Jannik Sinner y no fue capaz ni de plantarle cara durante una hora. El partido acabó en 57 minutos y el italiano batió un récord nunca antes visto en la historia del tenis: ganar cinco Masters 1000 consecutivos. Toni Nadal intentó explicar por qué hubo tanta diferencia de nivel.

"Fue una final que acaba en menos de una hora entre el número uno y el número tres... Es algo totalmente anormal. Creo que Zverev ya salió derrotado a la pista. En su último partido con Sinner, este también le demostró que en este momento era bastante superior. Cuando uno no tiene la confianza, es muy difícil hacer frente a un jugador tan sólido como el italiano", comentó.

El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras su victoria sobre el alemán Alexander Zverev en la final Mutua Madrid Open de tenis / Europa Press

La polémica prosiguió después de la final, ya que Zverev hizo unas declaraciones que llamaron mucho la atención. "Ahora mismo hay una gran diferencia entre Sinner y todos los demás. Es bastante claro. Hay una gran brecha entre Sinner y el resto, y también creo que hay otra brecha entre Alcaraz, yo mismo, quizá Novak, y todos los demás", djo Zverev.

Es decir, que se puso a la misma altura que Carlos Alcaraz, ganador de tres de los últimos cuatro Grand Slams. Toni Nadal también respondió a estas palabras. "Aunque Zverev pueda pensar... Es libre de pensar lo que quiera. Pero yo no creo que Alcaraz esté por debajo de Sinner. Creo que hoy en día es un pelín superior, pero creo que el partido no está en manos de Sinner cuando juegan entre ellos dos".

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz están a otro nivel / SPORT

Además, desveló una conversación que tuvo con el propio jugador. "Yo recuerdo el año pasado, en verano, cuando estuve entrenándole una semana... Yo le pregunté: "¿Con quién prefieres jugar, con Sinner o con Alcaraz?'. Y él me dijo: "No hay color, yo prefiero más jugar con Alcaraz'. Para él, Sinner ya era un jugador casi inalcanzable en aquel momento", soltó.

Comparación con el Big Three

La realidad es que Zverev ha perdido toda la confianza en su juego contra Sinner. Ha perdido los ocho últimos partidos contra él y no parece que quiera cambiar ningún aspecto de su juego cuando se enfrenta al número uno. Siempre propone el mismo partido y, en consecuencia, siempre pierde. Como dice Toni Nadal, es como si estuviera derrotado antes de saltar a pista.

Por último, hizo un paralelismo con la época del Big Three. "Federer a lo mejor prefería jugar con Djokovic antes que con Rafael. Pero esto no significa que Rafael fuera mejor que Djokovic. Es su percepción. Lo que es cierto es que Alcaraz ganó el primer Grand Slam del año y, si no se hubiera lesionado, yo creo que le habría hecho frente claramente a Sinner".