Toni Nadal reflexiona sobre su método de enseñanza: "Yo elijo el camino de proponer dificultades para que aprenda a solventarlas"

El que fuera entrenador de Rafa Nadal durante casi 27 años, Toni Nadal, siempre ha sido objeto de críticas por sus inflexibles y exigentes métodos, a los que sometió a Rafa desde que este era un niño.

Podría haber salido muy mal, pero gracias a la constancia, la entrega y el esfuerzo, su sobrino acabó pasando a la historia como uno de los mejores tenistas del mundo y, en parte, él fue el artífice de ello.

En una entrevista realizada en el podcast de 'Cracks', Toni reflexionaba acerca de la exigencia y de cómo considera que esta es una virtud para el progreso: "Hoy en día vivimos en un mundo que parece que la ambición, la exigencia está mal vista", apuntaba el tío del ganador de 22 Grand Slams.

Si las cosas no salían como estaba previsto, solo había un culpable

Instruyó a su sobrino bajo métodos basados en la inflexibilidad, la resiliencia y el "tener que aguantarse". Entre sus prácticas se incluía entrenar a Rafa en pistas en mal estado y con bolas gastadas para enseñarle a no buscar excusas ajenas a él, como aspectos del clima o del estado de las infraestructuras, y a centrarse únicamente en su actitud y en la responsabilidad, asumiendo que solo había un culpable si las cosas no salían como estaba previsto.

"O yo protejo al máximo al chico o le propongo dificultades para que él se esmere y aprenda a solventarlas. Yo elijo el segundo camino", explicaba.

El técnico, que ahora sigue entrenando a talentos en la Rafa Nadal Academy, expuso su opinión sobre cómo se debe llevar a cabo la educación en el deporte. "Es malo sufrir. Es muy bueno haber sufrido y esto va a misa. Queremos no sufrir. Bueno, habrá un momento que tendrás que sufrir siempre porque esto es lo que da valor al ser humano. Si no, pues, ¿qué hacemos? Pues nos evitamos todo tipo de problemas. ¿Tendrá sentido una vida así? Creo que no".

Un control sobre las emociones

Abanderado de la exigencia y el esfuerzo, quiso aclarar que debe existir un control sobre las emociones. "Será imposible dominar la pelota si no dominas tu voluntad, ¿sabes? Al final yo tengo que aprender a controlarme, después tengo que aceptar la realidad", dijo.

Además, puso en duda a aquellas personas que no son partidarias de exigir. "La gente que no es exigente contigo normalmente no quiere tu bien". Para después explicar que: "La gente que quiere tu bien te exige, porque esto marca la diferencia futura y presente, sobre todo interior".

No solo habló de la importancia de una formación únicamente tenística, sino que apuntó a la necesidad de tener "buena cara" antes de entrar en la pista. El balear lo quiso ejemplificar de la siguiente manera: "Mira, a mí nunca me sirvió bien una dependienta con mala cara, nunca me atendió bien un camarero con mala cara".

"Nadie hace bien un trabajo con mala cara"

Para después seguir añadiendo: "Nadie hace bien un trabajo con mala cara. Luego no, cuando yo voy a una cafetería, quiero que el camarero me ponga buena cara. Luego tú tienes que intentar hacer lo mismo y además es muy difícil aprender y mejorar sin buena cara, sin una buena actitud. Si tú tienes una visión negativa, será muy difícil que después te salga algo positivo".

Para enseñar a Nadal tolerar los errores, le comparaba con otros grandes tenistas como Pete Sampras cuando este fallaba: "Oye, falla Sampras, y no vas a fallar tú, que eres mucho peor". Una frase que resume a la perfección la filosofía con la que moldeó a su sobrino a quien enseñó para aprender a convivir con el error.

Porque, como él mismo defiende, "el talento se educa en la calma, el carácter se construye en la tempestad".