Toni Nadal, exentrenador de tenis (64 años), sobre la ruptura Alcaraz-Ferrero: "El jugador paga para escuchar lo que quiere oír"

La abrupta ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero sigue trayendo cola y provocando todo tipo de reacciones en el mundo del tenis. En ese contexto, Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, se pronunció en El Larguero (Cadena SER) sobre esta separación y también se refirió a la posibilidad de asumir ahora el reto de entrenar a Carlitos.

Para empezar, Toni señaló la libertad que otorgaba a Rafa para tomar sus decisiones fuera de la pista. "Actuaba de manera muy diferente. Era muy exigente con mi sobrino cuando era joven, pero cuando creció le trasladé toda la responsabilidad a él. A partir de los 18 años, le dije que hiciese lo que quisiese. Si quería salir o no, era su problema - que no sé si con Juan Carlos ha sido así -. Dentro de la pista, ayudaba a Rafael. Fuera de la pista, es su decisión", apuntó.

No obstante, defendió el trabajo realizado por Juan Carlos Ferrero: "Actuaba correctamente. O bien estás en manos del jugador y no dices lo que consideras, o marcas una línea de exigencia. Yo a Rafael siempre le decía 'oye, tú haz lo que quieras; yo lo que no voy a hacer es reírte las gracias". "Ahora el jugador manda mucho más que antes. No sé qué es mejor, pero la situación es distinta. Creo que no es saludable si había problemas con su familia. Las relaciones en el mundo del tenis son difíciles porque el que paga, que es el jugador, normalmente paga para escuchar lo que quiere oír", agregó.

Además, explicó las diferencias entre su caso y el de Alcaraz-Ferrero. "Tenía otra condición porque yo no cobraba con Rafael, entonces podía opinar lo que quisiera. Al final, si se ha roto, es por alguna razón que desconozco. Yo nunca he cobrado por Rafa, pero me iba bien porque tenía negocios con mis hermanos... estuve tanto tiempo con él porque le salía muy barato. Les salía a buen precio. Rafa me decía que 'por lo que cobra mi tío, a ver a quién voy a encontrar", expuso.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

"No considero que la vida de un deportista debe ser diferente a la de otra persona. A veces exageramos las cosas, porque lo importante es lo que ocurre en las pistas. Si llega a las tres de la mañana es distinto, pero era lo suficientemente responsable como para no hacerlo. Estoy convencido de que Carlos también. No entiendo eso de envolver completamente a un jugador porque a mí particularmente no me gusta. Me gustaba cuando nos reuníamos todos y cenábamos todos los jugadores juntos, y no como ha ido cambiando el tenis paulatinamente y cada cual iba a cenar con su equipo. No necesito envolver a un joven suficientemente adulto como para que tome sus decisiones", añadió Toni Nadal.

Cuestionado sobre la posibilidad de entrenar a Alcaraz, el balear señaló: "No creo que Alcaraz me ofrezca ser su entrenador, tiene buena gente a su alrededor". "Supongo que su padre tomará un poco más las riendas y se involucrará más. Samuel [López] también es buen entrenador y le deseo que le vaya lo mejor posible a Juan Carlos. Con toda seguridad, a Carlos sí que le cobraría, pero tengo seguro que puede encontrar a gente mucho mejor que yo", aseguró.