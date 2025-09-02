Toni Nadal, sobre el escándalo de Medvedev: "Todo lo detonó él, fue lamentable"

Hace ya unos días del bochornoso escándalo de Daniil Medvedev en el US Open. Unas actuaciones sin sentido, que dejaron mucho que desear de un deportista de élite, aunque viniendo del tenista ruso, tampoco es que sorprenda esta conducta poco ética.

Fueron muchas personalidades reconocidas quienes criticaron a Medvedev, el último en sumarse Toni Nadal. El que fuera técnico de Rafa Nadal no ha pasado por alto el desquicie de Daniil tras la inoportuna irrupción del fotógrafo en el 'match point' del partido ante Bonzi.

Una actitud que le ha costado al ruso una multa de 42.500 dólares, cuando se esperaba una cifra mayor, teniendo en cuenta que el tenista se ha marchado del US Open con un premio de 110.000 dólares. Una cantidad que el tío de Rafa Nadal no comprende dado los hechos: una rotura de la raqueta, gestos de índole sexual o incluso incitar al público a insultar al juez de silla.

Toni, quien siempre inculcó a su sobrino a no expresar su frustración con ninguna raqueta, considera que el hecho de destrozarla, es motivo suficiente de castigo. "Ha llegado el momento en el que los dirigentes del tenis se planteen aplicar un castigo al hecho de que los tenistas rompan una raqueta en pista", apuntaba el de Manacor.

'Todo lo detonó él'

Toni sentencia que el show de Daniil solo tiene un culpable, y ese es él mismo. "El espectáculo de Medvedev fue lamentable. Todo lo detonó él, aunque también el público, que pedía más entretenimiento que el tenis. Me sorprende que un jugador de la talla de Daniil sea incapaz de controlar sus nervios", contiunó explicando.

Además de explicar, que en ningún otro deporte ha visto un comportamiento parecido. "Hay que plantearse por qué este hecho es cada vez más habitual en nuestro deporte. Jamás he visto a un jugador de tenis de mesa romper la pala o a un golfista pagarlo con su palo tras cometer un error", agregaba el actual embajador de la Rafa Nadal Academy.

Es cierto que las nuevas generaciones de tenistas no tienen el mismo saber estar que los que llevan ya tiempo el circuito, por culpa de esa juventud y el estilo de juego que tienen ahora. "Los tenistas son cada vez menos capaces de dominar la frustración". Un factor que alimenta todo el espectáculo según el técnico son las redes sociales, donde se vuelven virales estos momentos en los que los jugadores pierden las formas, encarándose entre ellos o rompiendo las raquetas, ofreciendo una muy mala imagen de este deporte a los niños pequeños que miran el tenis.