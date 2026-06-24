Toni Nadal, entrenador y tío de Rafa, rebaja la euforia con Djokovic: "Los años pasan y la recuperación ya no es igual"

Toni Nadal cree que este va a ser el último año de Novak Djokovic. El serbio disputará el torneo de Wimbledon con la ilusión de conquistar su Grand Slam número 25. Sin duda, es el único reto que le motiva al balcánico, que ha conquistado todos los títulos posibles del calendario, además del oro en los últimos Juegos Olímpicos disputados en París.

"Está compitiendo para intentar ganar otro Grand Slam; de lo contrario, ¿qué interés tendría para un jugador que ya lo ha ganado todo? Por eso creo que estamos presenciando su última temporada", soltó el exentrenador de Rafa en una entrevista para 'ESPN', siendo algo pesimista con la posibilidad de que Nole vuelva a levantar un 'grande' antes de su retirada del tenis.

Toni Nadal en la Academia / Rafa Nadal Academy

"Antes de Roland Garros me preguntaron si veía a Djokovic ganando el torneo, y respondí que no; no porque no lo considere lo suficientemente bueno, sino porque los años pasan", reconoció. A pesar de la buena versión de Djokovic en París, se enfrentó a un gran Joao Fonseca que le remontó dos sets en tercera ronda. Sin embargo, Wimbledon exige menos que Roland Garros en cuanto a físico.

Para Toni Nadal, los 38 años de Djokovic son un lastre demasiado grande en un torneo con partidos a cinco sets durante dos semanas. "Cuando tienes que jugar cada dos días y en partidos a cinco sets, la recuperación ya no es la misma. El movimiento ya no se produce de la misma manera, llegas un poco tarde, y todo esto se refleja en el juego".

Novak Djokovic, en Roland Garros / Europa Press

La temporada de Djokovic está siendo muy irregular. Su rendimiento en el Open de Australia fue increíble, alcanzando la final y venciendo a Jannik Sinner por el camino. Un papel que le ha hecho soñar con la posibilidad de ganar un Grand Slam más. La lesión de Carlos Alcaraz allana ese camino para el balcánico, que no tendría que vencer al murciano y a Sinner seguidamente.

Como es evidente, el italiano es el máximo favorito para alzarse con el título en Londres. Ya lo hizo el año pasado, ganando en la final a Carlos Alcaraz, aunque reaparecerá después de su eliminación en Roland Garros por un golpe de calor. Mientras tanto, Djokovic jugará su torneo sin hacer excesivo ruido, avanzando poco a poco, soñando con otro Grand Slam que tiene entre ceja y ceja.