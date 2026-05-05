Toni Nadal, entrenador de tenis: "Una medida que propondría para cambiar algo el tenis es jugar con una raqueta más pequeña"

Toni Nadal volvió a centrar buena parte de su análisis en la evolución del tenis moderno, un juego que, a su juicio, ha perdido parte de su riqueza táctica por el predominio de la potencia. Esta vez en Radioestadio, Nadal consideró que muchos partidos se han convertido en un intercambio constante de golpes fuertes, con menos espacio para la construcción del punto, la variedad y la inteligencia dentro de la pista.

El técnico fue claro al plantear una posible medida para cambiar esa tendencia: “Una medida que propondría para cambiar algo el tenis es jugar con una raqueta más pequeña. Hoy en día la mayoría de partidos se basan en pegar lo más fuerte posible y no hay táctica contra ello” Su reflexión apunta directamente a uno de los debates del circuito. El aumento de la velocidad de bola, la preparación física de los jugadores y la evolución del material han transformado el tenis en un deporte cada vez más explosivo.

Para Toni Nadal, ese camino puede perjudicar el espectáculo si no se buscan fórmulas que devuelvan protagonismo a otros recursos del juego. En esa línea, el entrenador pidió una reacción de los responsables del tenis: “Algo deberían hacer los dirigentes para modificar el juego en el tenis, a veces es poco atractivo”.

Sobre Alcaraz

Nadal también habló de Carlos Alcaraz, uno de los nombres propios del momento. El murciano atraviesa una fase en la que la prioridad pasa por recuperar plenamente su muñeca, una zona especialmente sensible para cualquier tenista. El balear se mostró convencido de que Alcaraz actuará con prudencia y no precipitará su regreso. “La muñeca es muy delicada, recuerdo los problemas de Del Potro; estoy seguro que Alcaraz no va a forzar”

Toni Nadal habló sobre Alcaraz / SPORT

La comparación con Jannik Sinner también estuvo presente. El italiano se ha consolidado como una de las grandes referencias del circuito y su nivel ha generado un enorme respeto entre sus rivales.

Toni Nadal reveló una conversación con Alexander Zverev que refleja la dimensión competitiva que ha adquirido Sinner, aunque defendió que Alcaraz sigue estando a su altura. “Le pregunté a Zverev con quién prefería jugar si con Sinner o con Alcaraz y él me decía que con Alcaraz; para él Sinner es como inalcanzable. Yo no veo a Alcaraz por debajo de Sinner”, afirmó el entrenador.

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Para Toni Nadal, el momento de Sinner no reduce el valor de Alcaraz. El ranking, por ahora, queda en un segundo plano. Lo importante es que el murciano vuelva a sentirse preparado para pelear los grandes títulos de la temporada.